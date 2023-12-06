وزير الخارجية البريطاني يبحث في واشنطن الأربعاء ملفي أوكرانيا وغزة

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأربعاء، زيارة إلى واشنطن هي الأولى له للولايات المتّحدة منذ تعيينه في هذا المنصب قبل ثلاثة أسابيع، يبحث خلالها خصوصاً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ملفي أوكرانيا وغزة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إنّ «كاميرون سيؤكّد مجدّداً على قوة العلاقة التي تجمع بين المملكة المتّحدة وأقرب حليفة استراتيجية لها، وعلى دعمنا الثابت لأوكرانيا في حربها ضدّ العدوان الروسي».

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واستبق كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، هذه الزيارة بالإعلان عن دعم إنساني إضافي لأوكرانيا بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني (43 مليون يورو).

توفير مساعدات إنسانية في غزة

وسيناقش بحسب البيان الوزير البريطاني في واشنطن أيضاً توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في غزة وكيف يمكن للندن وواشنطن العمل سوياً لإتاحة حلّ طويل الأمد يقوم على دولتين ويسمح لكلّ من الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش معاً بسلام.

وتأتي زيارة الوزير البريطاني في الوقت الذي تستعدّ فيه لندن لأن تفرض الأربعاء سلسلة عقوبات على المورّدين العسكريين الذين يدعمون آلة بوتين الحربية.

وفي هذا الصدد قال كاميرون في بيان «إذا سمحنا لعدوان بوتين بأن ينجح، فإنّ هذا الأمر سيشجّع أولئك الذين يهاجمون الديموقراطية أو يهددون أسلوب حياتنا. لا يمكننا أن نسمح لهم بالانتصار».

وأضاف «نحن متّحدون أيضاً في الشرق الأوسط، ونعمل معاً لإرساء الأمن والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، والاستجابة للتحدّيات التي تفرضها الصين».