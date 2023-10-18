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مصدر بريطاني: جولة متوقعة لوزير الخارجية في الشرق الأوسط قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 03:27 مساء
مصدر بريطاني: جولة متوقعة لوزير الخارجية في الشرق الأوسط قريبًا
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مدينة مانشتسر يوم الثالث من أكتوبر 2023 (رويترز).
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قال مصدر بريطاني اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الشرق الأوسط قريبًا في جولة تشمل مصر وربما قطر وتركيا،حسب «رويترز».
وسبقت زيارة كليفرلي للمنطقة جولة أخرى في يوليو الماضي واستهل جولته تلك بزيارة قطر قبل أن يتوجه إلى الكويت ويختتمها بزيارة الأردن.

وعبر حينها عن رغبته في تواصل العلاقات مع دول المنطقة «أسعد بالتوجه مجددًا إلى الشرق الأوسط حيث تواصل علاقات المنفعة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول الخليج والأردن ازدهارها ولدينا معًا مستقبل مشرق».

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وأثنى كليفرلي في زيارته السابقة على تعاون بلاده مع دول الخليج والأردن لتحقيق أهداف مشتركة مثل تطوير روابط تجارية وأمنية أقوى، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بدعم اللاجئين والدول المضيفة لهم والتعاون مع الشركاء من أجل مساعدة أكثرهم تضررًا في المنطقة.

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