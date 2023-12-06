بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه «غير واثق» من أنه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل لو لم يترشح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات.

وقال الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس (شمال شرق) إنه «لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقًا من أنني كنت لأترشح. لكن، لا يمكننا أن ندعه يفوز»، وأضاف أن «ترامب لم يعد حتى يخفي مراده. إنّه يخبرنا بما سيفعله»، وفق موقع «يورونيوز».

ولدى عودته إلى واشنطن أكد بايدن أن من واجبه خوض الانتخابات لمنع ترامب من الفوز. وردًا على سؤال للصحفيين عما إذا كان سيمضي في ترشحه إذا لم يكن ترامب المرشح الجمهوري قال بايدن: «هو ترشح، وأنا علي أن أترشح».

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وعمّا إذا كان سيسحب ترشيحه لولاية ثانية في حال قرر ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال بايدن: «كلا، ليس الآن».

العمر يلعب دورًا

وبايدن الذي تواجه حملته الانتخابية صعاب عدة، لا ينفك يؤكد أنه في وضع أفضل للتغلب مجددًا على غريمه الجمهوري، على الرغم من أنه يواجه مكامن ضعف في تسويق نفسه أمام الناخبين ولا سيما بسبب عمره وحصيلة عهده على الصعيد الاقتصادي.

ويواصل بايدن القول إن الديمقراطية الأميركية ستكون من جديد على المحك في الانتخابات المقبلة، والتي يُتوقع أن تكون نسخة عن الانتخابات السابقة.

وعلى الرّغم من أن بايدن لا يتمتع بشعبية جارفة في أوساط حزبه، فإن فوزه ببطاقة الترشيح الديمقراطية لانتخابات نوفمبر 2024 يكاد يكون مضمونًا، ما لم تحصل مفاجأة كبيرة أو مشكلة صحية شديد الخطورة تجبره على الانسحاب.

بالمقابل، تُجمع كل استطلاعات الرأي على أن ترامب حاليًا المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.