  • Alwasat News
Atwasat

محكمة أميركية تقضي بإمكانية مقاضاة ترامب بشأن هجوم «كابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 10:10 مساء
محكمة أميركية تقضي بإمكانية مقاضاة ترامب بشأن هجوم «كابيتول»
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته في مانهاتن، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الجمعة، بإمكانية مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الاعتداء على مبنى «كابيتول» الذي نفذه أنصار له في السادس من يناير 2021، رافضين نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وقد يواجه ترامب الآن دعوى مدنية بسبب أعمال العنف التي اقتحم خلالها أنصاره مقرّ الكونغرس الأميركي. وجرى توقيف أكثر من 1200 شخص خلال المواجهات، وفق وكالة «فرانس برس».

وقام شرطيان من «كابيتول» وعدد من النواب الديمقراطيين بمقاضاة ترامب في 2021، معتبرين أنه قد يكون قام بالتحريض على العنف في تصريحات علنية أمام مناصريه قبل توجههم إلى المبنى.

ترامب يرد على المطالبة بحظر تصريحاته قبل بدء محاكمته في «اقتحام الكابيتول»
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
السجن 17 عاما لزعيم مجموعة متطرفة على خلفية اقتحام الكابيتول
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس الأميركي السابق كان يتمتع، بصفته رئيسا، بالحصانة عن أفعاله بما في ذلك تعليقات أدلى بها وطلب فيها من أنصاره «القتال بشراسة» بينما كان الكونغرس يستعد للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية متغلبا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

حيثيات الحكم بإمكانية مقاضاة ترامب
وأورد الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في واشنطن أنه «عندما يختار رئيس في فترة ولايته الأولى الترشح لولاية ثانية، فإن حملته للفوز بإعادة انتخابه ليست عملا رئاسيا رسميا».

وأضاف الحكم: «عندما يتحدث رئيس يترشح لولاية ثانية (..) في تجمع انتخابي تموله وتنظمه لجنة حملة إعادة انتخابه، فهو لا يقوم بواجبات رسمية رئاسية. إنه يتصرف كباحث عن منصب وليس كصاحب منصب»، مشيرًا إلى أن ترامب «أقرّ بأنه شارك في حملته للفوز بإعادة انتخابه - بما في ذلك جهوده بعد الانتخابات لتغيير النتائج المعلنة لصالحه - بصفته الشخصية كمرشح رئاسي، وليس بصفته الرسمية كرئيس حالي».

ولم ترد حملة ترامب فورا على طلب التعليق. وسيُحاكم ترامب في مارس في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار

الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة
تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي

تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي
بعد الكشف عن «الفيلق الأفريقي».. واشنطن: لا ينبغي لحفتر أن يعتمد على بوتين

بعد الكشف عن «الفيلق الأفريقي».. واشنطن: لا ينبغي لحفتر أن يعتمد على بوتين
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ السودان تغازل طرابلس وتحذر الرجمة

شاهد في «تغطية خاصة»:‎ السودان تغازل طرابلس وتحذر الرجمة
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد

ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوفد الإيراني ينسحب من «كوب28» احتجاجا على مشاركة «إسرائيل»
الوفد الإيراني ينسحب من «كوب28» احتجاجا على مشاركة «إسرائيل»
فرنسا: استئناف الهدنة في غزة أمر ضروري
فرنسا: استئناف الهدنة في غزة أمر ضروري
وزير الدفاع الروسي: جيشنا يتقدم في كل الاتجاهات بأوكرانيا
وزير الدفاع الروسي: جيشنا يتقدم في كل الاتجاهات بأوكرانيا
الولايات المتحدة: نواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
الولايات المتحدة: نواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
ماكرون يدعو مجموعة السبع في مؤتمر «كوب28» إلى التوقف عن استخدام الفحم قبل 2030
ماكرون يدعو مجموعة السبع في مؤتمر «كوب28» إلى التوقف عن استخدام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
شاهد: 300 ألف شخص يتظاهرون في لندن تأييدا للفلسطينيين والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على غزة
شاهد: 300 ألف شخص يتظاهرون في لندن تأييدا للفلسطينيين ......
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء اليوم
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
المزيد
محكمة أميركية تقضي بإمكانية مقاضاة ترامب بشأن هجوم «كابيتول»
محكمة أميركية تقضي بإمكانية مقاضاة ترامب بشأن هجوم «كابيتول»...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
بلينكن: تركيزنا «لا يزال منصبا» على إطلاق الرهائن في غزة
بلينكن: تركيزنا «لا يزال منصبا» على إطلاق الرهائن في غزة...
ماكرون يدعو مجموعة السبع في مؤتمر «كوب28» إلى التوقف عن استخدام الفحم قبل 2030
ماكرون يدعو مجموعة السبع في مؤتمر «كوب28» إلى التوقف عن ......
الولايات المتحدة: نواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
الولايات المتحدة: نواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في ......
المزيد