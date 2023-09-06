اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة أميركية، الثلاثاء، بسجن القائد السابق لمجموعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى «كابيتول» في 6 يناير 2021.

وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم: «ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقا بالانتقال السلمي للسلطة»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

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وطلب الادعاء السجن 33 عاما بحق تاريو الذي لم يكن في واشنطن في 6 يناير 2021 ولكن جرى اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى «كابيتول» بواسطة أعضاء «براود بويز».

«القائد الرئيسي لمؤامرة اقتحام كابيتول»

واعتبر القاضي تيموتي كيلي أنّ تاريو البالغ 39 عاما «كان القائد الرئيسي للمؤامرة» الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020.

وفي آخر أغسطس الماضي، حُكم على منظم سابق للمجموعة نفسها بالسجن 15عاما على خلفية اقتحام «كابيتول»، وهوجوزيف بيغز وقبله حكم على مؤسس منظمة «أوث كيبيرز» ستيوارت رودس بالسجن لثمانية عشر عاما.