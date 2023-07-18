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ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:08 مساء
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تلقى رسالة من المدعي الخاص أبلغه فيها أنه مستهدف شخصيًا بالتحقيق الفيدرالي حول الهجوم على «الكابيتول» في واشنطن في 6 يناير 2021، في عقبة قضائية جديدة أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، «أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة ... تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من يناير»، بحسب «فرانس برس».

الملياردير الأميركي والسياسي المتقلب أبرز منافس للرئيس الديموقراطي، سبق أن وجه إليه القضاء التهم في قضية وثائق سرية في البيت الأبيض وفي قضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.

«مطاردة وتسييس وتدخل بالانتخابات»
ولفت المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة للعام 2024، إلى أنه مُنح «مهلة قصيرة من أربعة أيام» للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، مؤكدًا أن هذا الإجراء يؤدي «في كل الأحيان تقريبا» إلى توجيه التهم. في نصه وصف ترامب هذا التحقيق بأنه «مطاردة وتسييس وتدخل بالانتخابات» و«استخدام سياسي» للقضاء. وقال «لم يحصل شيء من هذا القبيل أبدًا في بلادنا».

في 6 يناير 2021 زرع آلاف من مناصري دونالد ترامب الفوضى والعنف في الكابيتول في واشنطن، مهد الديمقراطية الأميركية، في وقت كان أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

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كتب ترامب الثلاثاء على «تروث سوشيال» أن لديه «الحق في الاعتراض على انتخابات أنا مقتنع بأنها زورت وسرقت»، مؤكدًا أنه مستهدف بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ترشح فيها.

«أخل بواجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة»
وكانت لجنة برلمانية جرى حلها في مطلع السنة من قبل الغالبية الجمهورية الجديدة، حققت في دور الجمهوري في ذلك اليوم. خلال جلسات الاستماع التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، أعلنت هذه اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية أن الرئيس السابق قام بتشجيع مؤيديه قبل هذا الاقتحام «وأخل بواجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة» خلال الهجوم.

وفي تقريرها النهائي الذي نشر في ديسمبر 2022، اعتبرت اللجنة أن ترامب يجب ألا يكون قادرًا على تولي منصب عام جديد بعدما حرض مؤيديه على التمرد. كما أوصى أعضاؤها بأن يفتح القضاء الفيدرالي إجراءات جنائية بحقه لا سيما بسبب الدعوة إلى العصيان. لم يوضح ترامب الثلاثاء التهم المحتملة الموجهة إليه في هذا التحقيق.

وبحسب جريدة «واشنطن بوست» فإن رسالة تبلغ شخصا ما بأنه مستهدف بتحقيق لا تعني بالضرورة أنه سيجري توجيه التهم إليه.

تحقيقات أخرى
يواجه ترامب أساسًا اتهامات في التحقيق الفيدرالي بشأن الوثائق السرية يقوم به أيضا جاك سميث. وهو متهم بأنه رفض إعادة وثائق احتفظ بها عند مغادرته البيت الأبيض رغم الأوامر القضائية.

بحسب اللائحة الاتهامية التي وجّهها المدعي جاك سميث، أخذ ترامب معه مئات الوثائق الحكومية في صناديق إلى مارالاغو لدى خروجه من البيت الأبيض في يناير 2021، دفع ترامب في منتصف يونيو ببراءته من التهم التي تستهدفه وجرت جلسة إجرائية الثلاثاء في هذا الملف.

يطالب المدعون في هذه القضية بأن تبدأ المحاكمة في ديسمبر في حين يطالب محامو ترامب بألا تجري قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر 2024.

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