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ما هي أبرز وعود ترامب للعودة إلى البيت الأبيض؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 02:40 مساء
ما هي أبرز وعود ترامب للعودة إلى البيت الأبيض؟
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أرشيفية: أ ف ب)
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أغدق دونالد ترامب على الأميركيين الوعود حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في العام 2024، وعودته إلى البيت الأبيض، من السيارات الطائرة إلى إعدام تجار المخدرات، وصولا إلى احتفالات على مدى عام في ذكرى استقلال الولايات المتحدة.

وقد قدّم أبرز المرشحين الجمهوريين لانتخابات السنة المقبلة وعوده في سلسلة من أشرطة الفيديو بعنوان «أجندة 47» (في إشارة إلى أن الرئيس المقبل سيكون السابع والأربعين في تاريخ البلاد)، متعهدا بأن يجعل «أميركا عظيمة ومجيدة مجددا». إلا أن هذه الوعود بقيت دون الكثير من التفاصيل من الرئيس السابق المثير للجدل، الذي يعتبره الكثير من خصومه أنه يفتقد فلسفة سياسية واضحة، ويرون فيما يطرحه دليلا إضافيا على ضرورة عدم عودته إلى المنصب الذي شغله لأربعة أعوام بين 2017 و2021، وفق وكالة «فرانس برس».

ترامب يتعهد بـ10 «مدن حرية»
من أكثر الوعود اللافتة التي أطلقها ترامب مسابقة لتصميم ما يصل إلى عشر «مدن حرية» حديثة، بمساحة تناهز مساحة واشنطن، على أراضٍ للحكومة الفيدرالية. وسترتكز المدن على مصانع متطورة، وتوفّر «قفزة هائلة في نوعية الحياة الأميركية». ويرى ترامب سكان هذه المدن يتنقّلون على متن سيارات طائرة، في استعادة لمسلسل الرسوم المتحركة «ذا جيتسونز» الذي عرض في الستينات، وروى قصة عائلة في عالم مستقبلي.

احتفالات لمدة عام باستقلال أميركا
اقترح ترامب «تحية إلى أميركا»، إحياء لمرور 250 عاما على إعلان الاستقلال، مع «سنة كاملة من الاحتفالات على امتداد الأمة» بين 2025 و2026، تبدأ في «يوم الذكرى» الذي يحل في أواخر مايو، وتختتم بعد عام بذكرى الاستقلال في الرابع من يوليو. وأشار ترامب إلى أنه سيعمل «مع كل حكام الولايات الخمسين، الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، لإقامة معرض فريد يستمر عاما، ويضم أجنحة من كل الولايات الخمسين».

تجميل المدن الأميركية
يريد ترامب أن يطلق «حملة تجميل عظيمة»، لتحسين المدن الأميركية. ويرغب رجل الأعمال الثري، الذي برز في المجال العقاري، وصنّفت مجلة متخصصة بالمجال المعماري فندقه في مدينة لاس فيغاس كأحد المباني القبيحة على مستوى العالم، في أن تحلّ عمارة تقليدية «مذهلة» مكان الأبنية الغريبة الشكل. وستجري إعادة تسمية الشوارع، لتكريم «وطنيين أميركيين عظماء»، بينما سيُنقَل المشردون الذين يواجهون خطر التوقيف إلى مخيمات مقامة على «قطع كبيرة من الأراضي غير المكلفة».

حرب على المخدرات
تعهد ترامب بإدراج كارتيلات المخدرات المكسيكية على اللائحة الأميركية للمنظمات «الإرهابية»، وفرض عقوبة الإعدام على تجارها ومهرّبي البشر. وخلال مقابلة في يونيو مع شبكة «فوكس»، وقع الرئيس السابق في تناقض عندما تفاخر بأنه عفا عن مدانة أمضت 21 عاما في السجن، لانتمائها إلى شبكة لتهريب كوكايين، لكنه بدا حائرا عندما لفت الصحفي نظره إلى أن السياسة الجديدة التي يعتزم اعتمادها كانت لتودي بها إلى المقصلة.

عفو عن مثيري الشغب
وعد ترامب بالعفو عن «جزء كبير» من مثيري الشغب الذين تم توقيفهم على إثر اقتحام «الكابيتول» في يناير 2021. وقد صدرت أحكام بحق أكثر من 600 من مناصري ترامب على خلفية أسوأ تعدٍ على رمز الديمقراطية الأميركية خلال قرنين من الزمن، والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وإصابة أكثر من 140 من الشرطة. وتراوحت التهم بين التعدي على أملاك الغير وإعاقة الحكومة والتآمر.

التفتيش للأسلحة أو المخدرات
قال ترامب إنه سيلزم الشرطة بتطبيق سياسة «الإيقاف والتفتيش»، للبحث عن حيازة المدنيين الأسلحة أو المخدرات. وتواجه هذه الممارسة، التي أقرت محكمة فيدرالية العام 2013 بعدم دستوريتها، انتقادات على خلفية اتهام الشرطة باستخدامها في التمييز ضد الأقليات العرقية. وقال ترامب إنه سينشر أيضا الحرس الوطني لـ«إعادة الأمن والنظام» في المدن ذات التوجهات الليبرالية، وسيحقق في رفض «المدعين المتطرفين الماركسيين» معاقبة الإخلال بالنظام.

حروب ثقافية
أدلى ترامب بآرائه في غالبية قضايا «الحروب الثقافية» التي تثير انقساما في أوساط الأميركيين، من الإجهاض إلى حقوق المتحولين جنسيا إلى الأسلحة وتدريس التاريخ العنصري للبلاد. وفي حملته لولاية رئاسية ثانية، لم يتطرق ترامب إلى «أجمل جدار» على الحدود مع المكسيك، إلا أنه تعهد بأن يضمن «بشكل كامل» أمن الحدود، ويضع حدا لهجرة اليد العاملة غير الماهرة.وأكد ترامب، في مايو، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يُنهي السياسة المعتمدة منذ زمن طويل بمنح الجنسية الأميركية للمولودين في الولايات المتحدة لوالدين لا يحملان وثائق ثبوتية.

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