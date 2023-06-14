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ترامب يعد محاكمته فيدراليا سوء استغلال للسلطة.. ويصف بايدن بـ«الفاسد»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 07:16 صباحا
ترامب يعد محاكمته فيدراليا سوء استغلال للسلطة.. ويصف بايدن بـ«الفاسد»
ترامب يلقي خطاباً أمام أنصاره بناديه للغولف في بدمينستر بولاية نيوجيرسي، 13 يونيو 2023، (ا ف ب)
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عدّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التّهم الجنائية التي وجّهتها إليه محكمة فيدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرّية «سوء استغلال شريرا وشنيعا للسلطة».

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره بناديه للغولف في نيوجيرسي، اتّهم الملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديمقراطي، الرئيس جو بايدن، بأنّه «فاسد»، ويسعى للإطاحة بـ«خصمه السياسي الأبرز»، معدا محاكمته «تدخلا في الانتخابات»، حسب وكالة «فرانس برس».

ترامب ينفي التهم
نفى ترامب عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه المتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية، والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، لدى مثوله أمام المحكمة.

ترامب يدفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية

وقال محاميه تود بلانش، خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي: «نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة من هذه التهم». وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب لتلاوة تهم موجهة إليه، بعد اتهامه قبل عشرة أسابيع بسلسلة من المخالفات الجنائية في مانهاتن على خلفية دفع المال، لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

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