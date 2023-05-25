السجن 18 عامًا لقائد مجموعة أميركية متطرفة في قضية اقتحام «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط

حكم على قائد المجموعة الأميركية اليمينية المتطرفة ستيوارت ردوس، الخميس، بالسجن 18 عاما بتهمة إثارة «الفتنة»، في عقوبة هي الأشد التي تصدر إلى الآن في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.

وقال القاضي الفدرالي آميت ميهتا، مبررًا الحكم الشديد الصادر بحق مؤسس ميليشيا «أوث كيبرز»، «إنك تشكل تهديدا دائما وخطرا على البلاد».

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وهذا العسكري السابق البالغ من العمر 57 عامًا تعرض لأشد عقوبة بسبب الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021 على مقر الكونغرس على يد أنصار دونالد ترامب في الوقت الذي كان فيه النواب يصادقون على فوز خصمه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ومن بين ألف شخص اعتقلوا منذ الهجوم، دين فقط عشرة ناشطين من جماعات اليمين المتطرف - ستة أعضاء من «أوث كيبرز» وأربعة من «براود بويز»، بتهمة «التمرد» في ختام ثلاث محاكمات منفصلة في واشنطن.