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ترامب يرد على المطالبة بحظر تصريحاته قبل بدء محاكمته في «اقتحام الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 11:19 صباحا
ترامب يرد على المطالبة بحظر تصريحاته قبل بدء محاكمته في «اقتحام الكابيتول»
الرئيس الأميريكي السابق، دونالد ترامب (أرشيفية: الانترنت)
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طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن، الجمعة، إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، على خلفية أحداث «الكابيتول» الشهيرة. بينما اعتبر ترامب المطلب «ذا أهداف سياسية، للنيل من حملته الانتخابية».

واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن، والقاضية المكلّفة بالملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألف من سكان محليين، وفق وكالة «فرانس برس».

ترامب يزعم أن المطلب القضائي للنيل من حملته الانتخابية 
وعلى الفور، ردّ ترامب على منصته «تروث سوشال»، زاعما أن المقصود من المطلب القضائي هو تقويض حملته الانتخابية والنيل منها، وقائلًا: «إذا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسا، لا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون، ولن يسمحوا لي بالكلام؟».

واعتبر سميث أن تصريحات ترامب «قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين، وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود».

وأضاف، في وثيقة قضائية، أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب «قد يخشى منطقيا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه».

المرشح الأوفر حظا أمام بايدن حتى الآن 
ويعدّ ترامب الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024. إلا أن الرئيس السابق يواجه بدءا من مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن بقضية محاولة التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها لمصلحة بايدن.

وستبدأ محاكمة ترامب في الرابع من مارس 2024، عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه غالبية الناخبين الجمهوريين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، لاختيار مرشحهم.

وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى أن يُمنَع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذُكر اسمه في القضية أو قد يُذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.

وسبق لترامب أن شكك في نزاهة القضاء، واتهم تشاتكن بأنها «تكرهه»، ووصف مكتب المدّعي الخاص بأنه «فريق من البلطجيّة».

واعتبر مكتب المدّعي أن هذه التصريحات تحوّلت إلى تهديدات حقيقية، لافتا إلى أنه «من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتّهم».

في منتصف أغسطس الماضي، أوقفت امرأة في ولاية تكساس على خلفية توجيهها تهديدات بالقتل للقاضية تشاتكن، التي لم تستجب بعد لطلب سميث بالحد من تعليقات ترامب قبل محاكمته.

الرئيس الأميريكي السابق، دونالد ترامب (أرشيفية: الانترنت)
الرئيس الأميريكي السابق، دونالد ترامب (أرشيفية: الانترنت)
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