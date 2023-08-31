ترامب يدفع ببراءته من تهمة محاولة التلاعب بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا

القاهرة - بوابة الوسط

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرتبطة بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويواجه الرئيس السابق والمرشح الأبرز بين الجمهوريين الساعين لخوض السباق الرئاسي في 2024، 13 تهمة بـ«الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية والتي انتهت لصالح الرئيس جو بايدن.

ودفع ترامب ببراءته في مستند رفع إلى القضاء وتخلى فيه عن المثول أمام المحكمة في استدعاء مقرر الأربعاء المقبل.