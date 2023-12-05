  • Alwasat News
Atwasat

13 قتيلا في ثوران بركان «مارابي» بإندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 10:03 صباحا
13 قتيلا في ثوران بركان «مارابي» بإندونيسيا
صورة التُقطت من قرية باتو بالانو بغرب إندونيسيا تُظهر رمادًا بركانيًا ينبعث من جبل مارابي خلال ثوران بركانه 4 ديسمبر 2023. (ا ف ب)
alwasat radio

وصل عدد القتلى في ثوران بركان «مارابي» الذى بدأ الأحد بإندونيسيا إلى 13 حتى الآن بعد العثور على جثة متنزهين إضافيين على ما أفاد مسؤول في فرق إنقاذ المحلية الثلاثاء.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالانغ عبدالمالك إن «العدد الإجمالي للأشخاص الذين قضوا راهنا هو 13» مضيفا أن «عشرة متنزهين لا يزالون في عداد المفقودين فيما جرى إجلاء 52»، حسب وكالة «فرانس برس».

ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته
11 قتيلا بعد ثوران بركان في إندونيسيا

وعثر على جثة المتنزهين في وقت متأخر من يوم الإثنين، ويعيق استمرار النشاط البركاني وسوء الأحوال الجوية مهمة الإنقاذ.

وأوضح عبدالمالك أن «الرماد البركاني بلغ أسفل التلة ما يشكل تحديا لفريق الإنقاذ».

وعثر على جثث 11 متنزها الإثنين قرب فوهة بركان جبل مارابي على جزيرة سومطرة فيما عثر على آخرين على قيد الحياة وانزلوا من الجبل.

البركان «مارابي» لأكثر نشاطا في إندونسيا 
وانبعث من البركان عمود من الرماد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر في السماء الأحد.

وبدأ ثوران البركان «مارابي» على جزيرة سومطرة وهو الأكثر نشاطا في البلاد عند الساعة 14:54 الأحد (07:54 بتوقيت غرينتش).

وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضم إندونيسيا حوالى 130 بركانا نشطا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)

تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب

«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب
كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة
إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه

إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه
حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور

حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور
عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي

عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)

حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء

«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
حكومة النيجر تعلن إنهاء الشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي
حكومة النيجر تعلن إنهاء الشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد ...
البيت الأبيض: وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا مكسب لبوتين
البيت الأبيض: وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا مكسب لبوتين
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود ...
روسيا تؤكد أنها أسقطت 35 مسيّرة فوق القرم وبحر آزوف
روسيا تؤكد أنها أسقطت 35 مسيّرة فوق القرم وبحر آزوف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء اليوم
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
المزيد
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة ......
13 قتيلا في ثوران بركان «مارابي» بإندونيسيا
13 قتيلا في ثوران بركان «مارابي» بإندونيسيا...
روسيا تعلن إسقاط 35 مسيّرة أوكرانية فوق القرم وبحر آزوف
روسيا تعلن إسقاط 35 مسيّرة أوكرانية فوق القرم وبحر آزوف...
روسيا تؤكد أنها أسقطت 35 مسيّرة فوق القرم وبحر آزوف
روسيا تؤكد أنها أسقطت 35 مسيّرة فوق القرم وبحر آزوف...
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
المزيد