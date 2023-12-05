13 قتيلا في ثوران بركان «مارابي» بإندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل عدد القتلى في ثوران بركان «مارابي» الذى بدأ الأحد بإندونيسيا إلى 13 حتى الآن بعد العثور على جثة متنزهين إضافيين على ما أفاد مسؤول في فرق إنقاذ المحلية الثلاثاء.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالانغ عبدالمالك إن «العدد الإجمالي للأشخاص الذين قضوا راهنا هو 13» مضيفا أن «عشرة متنزهين لا يزالون في عداد المفقودين فيما جرى إجلاء 52»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعثر على جثة المتنزهين في وقت متأخر من يوم الإثنين، ويعيق استمرار النشاط البركاني وسوء الأحوال الجوية مهمة الإنقاذ.

وأوضح عبدالمالك أن «الرماد البركاني بلغ أسفل التلة ما يشكل تحديا لفريق الإنقاذ».

وعثر على جثث 11 متنزها الإثنين قرب فوهة بركان جبل مارابي على جزيرة سومطرة فيما عثر على آخرين على قيد الحياة وانزلوا من الجبل.

البركان «مارابي» لأكثر نشاطا في إندونسيا

وانبعث من البركان عمود من الرماد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر في السماء الأحد.

وبدأ ثوران البركان «مارابي» على جزيرة سومطرة وهو الأكثر نشاطا في البلاد عند الساعة 14:54 الأحد (07:54 بتوقيت غرينتش).

وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضم إندونيسيا حوالى 130 بركانا نشطا.