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ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 03:39 مساء
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته
صورة مؤرخة في 3 ديسمبر 2023 لبركان ميرابي. (أ ف ب)
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ثار بركان في غرب إندونيسيا، اليوم الأحد، مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.

وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا بعد ثوران البركان لكن ما زال 42 متنزّها في عداد المفقودين.

وسجّل 70 شخصا مرورهم في نقطتي دخول إلى ميرابي منذ، أمس السبت، عبر نظام الحجز عبر الإنترنت، وفقا لوكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.

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وقالت رئيسة الوكالة بالإنابة ديان إندرياتي في بيان بالفيديو «فريق الوكالة يجري عمليات إجلاء. أجلي 28 شخصا وما زالت الجهود تبذل (لإجلاء) الباقين. نأمل بألا تكون هناك وفيات وأن يكون الجميع آمنين».

العدد الحقيقي للمفقودين مجهول
وقد لا يخطر بعض المتنزّهين السلطات عند دخول هذه المناطق أو مغادرتها، لذلك يبقى العدد الحقيقي للمفقودين غير المعروفين غير واضح.

وقال هيندرا غوناوان، رئيس المركز الإندونيسي لعلم البراكين في بيان إن الرماد رصد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق قمة ميرابي، مشيرا إلى أن «الثوران لا يزال مستمرا».

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألف نسمة.

وكانت تلك أعنف ثورة له منذ العام 1930 عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالى 60 شخصا حتفهم بسبب ثوران آخر.

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