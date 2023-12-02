وصول نحو 100 لاجئ من الروهينغا بحراً إلى إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا بينهم نساء وأطفال إلى إقليم آتشيه بأقصى غرب إندونيسيا السبت، لكن السكان المحليين يهددون بإعادتهم إلى البحر.

ووصل أكثر من 1000 من اللاجئين الروهينغا إلى هذا الإقليم الشهر الماضي في أكبر عدد من اللاجئين الوافدين إلى إندونيسيا منذ 2015، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بحسب «فرانس برس».

وهنّأت المفوضية إندونيسيا على «هذا المثال في التضامن والإنسانية» ودعت البلدان الأخرى في المنطقة إلى أن تحذو حذوها. ولكن على أرض الواقع، نادراً ما يكون الترحيب ودوداً.

20 يوماً في البحر في ظروف «خطيرة للغاية»

وقال دوفا فضلي مسؤول قرية إي مولي التي وصلت إليها آخر مجموعة من الروهينغا «عندما جئت، كان لاجئو الروهينغا قد وصلوا إلى الشاطئ». وأوضح أن «العدد الإجمالي للاجئين هو 139، بينهم أطفال ونساء ورجال بالغون. لم نجر تعدادا لهم، بانتظار أن تقوم بذلك جهات معنية أخرى»، مضيفا أن القارب وصل إلى شواطئ القرية في إقليم آتشيه نحو الساعة 02,30 صباحا بالتوقيت المحلي (19,30 ت غ الجمعة).

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وقال ديلوارساه، وهو فتى من الروهينغا يبلغ من العمر 19 عاماً، إنّ المجموعة غادرت بنغلادش في أوائل نوفمبر وأمضت أكثر من 20 يوماً في البحر في ظروف «خطيرة للغاية»، مضيفاً أنه «سعيد» بوصوله إلى إندونيسيا. ولكن فضلي قال إنّ «أهالي إي مولي ترفض بشدة وصول اللاجئين الروهينغا»، مضيفاً «إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال المهلة التي حددناها حتى ظهر اليوم، فسنعيد اللاجئين الروهينغا إلى قاربهم».

«سيكون هناك آخرون»

وأكد فيصل الرحمن مسؤول الحماية في مفوضية اللاجئين أن أكثر من 100 لاجئ وصلوا إلى سابانغ، وبأن المسؤولين في طريقهم إلى الجزيرة. وأضاف «سننسق الوضع مع الحكومة المحلية».

وأظهرت صور ولقطات اللاجئين جالسين في صفوف على الشاطئ يحيط بهم عناصر أمن وسكان محليون. ويتعرض الروهينغا المسلمون لاضطهاد شديد في بورما ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة غالبا في قوارب متداعية سعيا للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

وتستقبل بنغلادش نحو مليون من الروهينغا الذين فرّوا من بورما، وغالباً ما يقيمون في مخيّمات ذات ظروف سيئة. ووفق مراقبين، غادرت قوارب أخرى سواحل بنغلادش باتجاه إندونيسيا رغم قيام الشرطة الإندونيسية بدوريات لثنيها عن الوصول إلى الساحل، حيث حاول السكّان صدّ اللاجئين في البحر أيضاً.

إنقاذ نحو 400 من الروهينغا العالقين

في هذه الأثناء، دعت الأمم المتحدة السبت إلى إنقاذ نحو 400 من الروهينغا العالقين على متن سفينتين معطّلتين «تنجرفان في بحر أندامان» الذي تطل عليه سواحل بورما وإندونيسيا وتايلاند. كذلك، دعت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية إندونيسيا وماليزيا إلى استقبال اللاجئين.

ويُعتقد أن أكثر من 3500 من الروهينغا حاولوا القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى دول جنوب شرق آسيا في عام 2022، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ولقى نحو 350 من الروهينغا حتفهم أو فقدوا العام الماضي في محاولة عبور البحر، بحسب المفوضية.