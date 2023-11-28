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إردوغان لغوتيريس: يجب مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 08:07 مساء
إردوغان لغوتيريس: يجب مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في غزة
الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)
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قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء أنه يتعين مساءلة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية على ما وصفه بجرائم حرب ارتكبها في غزة. وشن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا جويًا وبريًا ضد الفلسطينيين في غزة مما أسفر عن أستشهاد أكثر من 15 ألف شخص.

وأوضحت الرئاسة التركية أن إردوغان وغوتيريس ناقشا في اتصال هاتفي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة مقرر عقده يوم الأربعاء «توقعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية غير المشروعة» ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والمساعي الرامية لتحقيق سلام دائم، بحسب «رويترز».

 الاحتلال يواصل سحق القانون الدولي
وأضافت  في بيان أن «الرئيس إردوغان، قال في الاتصال إن إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل على مرأى من المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها على الجرائم التي ارتكبتها أمام القانون الدولي».

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وقالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك. وأضافت الوزارة في بيان أن فيدان يجتمع أيضا مع نظرائه في إطار ما يسمى بمجموعة الاتصال لبعض الدول الإسلامية التي شكلتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي هذا الشهر لبحث مسألة غزة مع قوى غربية ومنظمات من المجتمع المدني وآخرين.

 وقف فوري لإطلاق النار
وانتقدت تركيا بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإجراء مناقشات لتنفيذ حل الدولتين لتهدئة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الأوسع.

ووصف إردوغان الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية واتهم الاحتلال بأنه «دولة إرهاب». وتستضيف تركيا بعض أعضاء حركة حماس التي لا تعتبرها جماعة إرهابية، على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج. واتهمت أنقرة الغرب، باستثناء إسبانيا وبلجيكا، بالتواطؤ بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي.

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