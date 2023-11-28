ستوكهولم تكتسي بالأبيض في أول عاصفة ثلجية لهذا الشتاء (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

هطلت كميات كبيرة من الثلوج على العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في أول عاصفة ثلجية كبيرة لهذا الموسم، ويتزامن ذلك مع بلوغ درجات الحرارة في هذه الدولة الواقعة في شمال إلى أوروبا إلى ما دون الصفر.

لكنَّ السويديين معتادون على هذه الأجواء الشتوية الباردة، لذلك لم تؤد العاصفة والثلوج الكثيفة إلى تعطيل الحياة العامة هناك. فقد شوهد سكان العاصمة السويدية وهم يتابعون حياتهم اليومية كالمعتاد، حتى إن بعضهم لم تثنه الثلوج عن قيادة دراجته في شوارع المدينة.

قتلى جراء الطقس السيئ في أوروبا

ومنذ أمس الإثنين لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون جراء العواصف الثلجية والرياح الشديدة التى ضربت عدة دول أوروبية. وذكر موقع «يورو نيوز» أن سيدة لقت مصرعها في العاصمة الإيطالية روما جراء سقوط شجرة فيما أصيب ستة آخرون في حوادث مماثلة، مشيرًا إلى سقوط 300 شجرة تقريبًا في البلاد خلال العواصف الحالية.

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كما لقي شخصان مصرعهما في مولدوفا جراء حوادث سير ناجمة عن الطقس السيئ. وفي صربيا، أغلقت السلطات الطرق في غرب البلاد جراء العواصف الثلجية وسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء.

تحذير من اللون الأحمر

ضربت العواصف شمال ووسط وغرب بلغاريا، ما دعا السلطات إلى إصدار تحذير من اللون الأحمر في أربع مناطق بشمال شرق البلاد بسبب الثلوج والرياح الشديدة. كما أبقت السلطات في رومانيا على التحذير من الطقس الخطر في أربع مقاطعات بشرق البلاد.

وأسفرت عاصفة عاتية رافقها تساقط للثلوج عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 23 بجروح في أوكرانيا، أمس الإثنين، مما أدى إلى تفاقم الضغط على أجهزة الطوارئ وشبكة الطاقة التي ترزح بالأساس تحت وطأة الغزو الروسي، وفقًا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وضربت العاصفة أجزاء من جنوب البلاد ومنطقة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، إضافة إلى جنوب روسيا. وقالت وزارة الداخلية، على وسائل التواصل الاجتماعي، «قضى 10 أشخاص في أوكرانيا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وجُرح 23 شخصًا، بينهم أطفال».