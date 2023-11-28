  • Alwasat News
Atwasat

ستوكهولم تكتسي بالأبيض في أول عاصفة ثلجية لهذا الشتاء (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 05:17 مساء
ستوكهولم تكتسي بالأبيض في أول عاصفة ثلجية لهذا الشتاء (شاهد)
كميات كبيرة من الثلوج تسقط على العاصمة السويدية ستوكهولم، 28 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

هطلت كميات كبيرة من الثلوج على العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في أول عاصفة ثلجية كبيرة لهذا الموسم، ويتزامن ذلك مع بلوغ درجات الحرارة في هذه الدولة الواقعة في شمال إلى أوروبا إلى ما دون الصفر.

لكنَّ السويديين معتادون على هذه الأجواء الشتوية الباردة، لذلك لم تؤد العاصفة والثلوج الكثيفة إلى تعطيل الحياة العامة هناك. فقد شوهد سكان العاصمة السويدية وهم يتابعون حياتهم اليومية كالمعتاد، حتى إن بعضهم لم تثنه الثلوج عن قيادة دراجته في شوارع المدينة.

قتلى جراء الطقس السيئ في أوروبا
ومنذ أمس الإثنين لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون جراء العواصف الثلجية والرياح الشديدة التى ضربت عدة دول أوروبية. وذكر موقع «يورو نيوز» أن سيدة لقت مصرعها في العاصمة الإيطالية روما جراء سقوط شجرة فيما أصيب ستة آخرون في حوادث مماثلة، مشيرًا إلى سقوط 300 شجرة تقريبًا في البلاد خلال العواصف الحالية.

-  مقتل 13 وإصابة العشرات بعد تساقط ثلوج كثيفة في شمال اليابان
-  في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

كما لقي شخصان مصرعهما في مولدوفا جراء حوادث سير ناجمة عن الطقس السيئ. وفي صربيا، أغلقت السلطات الطرق في غرب البلاد جراء العواصف الثلجية وسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء. 

 تحذير من اللون الأحمر 
ضربت العواصف شمال ووسط وغرب بلغاريا، ما دعا السلطات إلى إصدار تحذير من اللون الأحمر في أربع مناطق بشمال شرق البلاد بسبب الثلوج والرياح الشديدة. كما أبقت السلطات في رومانيا على التحذير من الطقس الخطر في أربع مقاطعات بشرق البلاد.

وأسفرت عاصفة عاتية رافقها تساقط للثلوج عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 23 بجروح في أوكرانيا، أمس الإثنين، مما أدى إلى تفاقم الضغط على أجهزة الطوارئ وشبكة الطاقة التي ترزح بالأساس تحت وطأة الغزو الروسي، وفقًا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وضربت العاصفة أجزاء من جنوب البلاد ومنطقة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، إضافة إلى جنوب روسيا. وقالت وزارة الداخلية، على وسائل التواصل الاجتماعي، «قضى 10 أشخاص في أوكرانيا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وجُرح 23 شخصًا، بينهم أطفال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة

شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين

مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين
شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
11 قتيلا في حادث بمنجم بالصين
11 قتيلا في حادث بمنجم بالصين
شولتس: استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية وجودية بالنسبة لأوروبا
شولتس: استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية وجودية بالنسبة ...
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل ...
فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا
فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا
سيراليون: اشتباكات الأحد «محاولة انقلاب تم إحباطها» خلفت عشرين قتيلا
سيراليون: اشتباكات الأحد «محاولة انقلاب تم إحباطها» خلفت عشرين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
«الصليب الأحمر»: النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة
«الصليب الأحمر»: النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة...
المزيد
مفوضية حقوقية أممية: مقتل 40 مدنيا في هجوم «إرهابي» في شمال بوركينا فاسو
مفوضية حقوقية أممية: مقتل 40 مدنيا في هجوم «إرهابي» في شمال ......
انتقادات طبية لنيوزيلندا بعد تراجعها عن قوانين لمكافحة التبغ
انتقادات طبية لنيوزيلندا بعد تراجعها عن قوانين لمكافحة التبغ...
ستوكهولم تكتسي بالأبيض في أول عاصفة ثلجية لهذا الشتاء (شاهد)
ستوكهولم تكتسي بالأبيض في أول عاصفة ثلجية لهذا الشتاء (شاهد)...
سيراليون: اشتباكات الأحد «محاولة انقلاب تم إحباطها» خلفت عشرين قتيلا
سيراليون: اشتباكات الأحد «محاولة انقلاب تم إحباطها» خلفت ......
فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا
فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا...
المزيد