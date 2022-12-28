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في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 12:38 صباحا
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
صور متداولة على مواقع التواصل لمظاهر سقوط الثلج بشوارع الكويت (تويتر)
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شهدت الكويت، اليوم الثلاثاء، تساقط حبات الثلج التي غطت الشوارع، في حين سجلت درجة الحرارة (تحت الصفر) لأول مرة في تاريخ الدولة الخليجية المعروفة بطقسها شديد الحرارة، في ظاهرة أرجعها البعض إلى التغيرات المناخية التي تطال أغلب دول العالم.

وكشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن أعلى منسوب أمطار شهدته منطقة الأحمدي، بمعدل 52 ملم، فيما تفاوتت كمية المياه المتساقطة بالمناطق الأخرى.

ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع مصورة تظهر كتلاً من الثلج وقد غطت جانبي الطرقات، وسط تساقط الأمطار بغزارة.

رفع حالة الطوارئ وتحذير جوي
واستمر تساقط الثلج وانتشرت الدوريات الأمنية والمرورية في الشوارع والطرقات، ورفعت الجهات المعنية أقصى درجات الاستنفار تحسبًا لأي طارئ بسبب التقلبات الجوية.

من جهتها، أطلقت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا لمدة 10 ساعات، بدءًا من الثالثة عصر اليوم الثلاثاء؛ بسبب تأثر البلاد بأمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من ٥٠ كم/ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية أيضًا إغلاق عدد من الطرق بسبب موجة الأمطار، وما نتج عنها من تجمعات للمياه، لافتة إلى أن الطرق التي جرى إغلاقها حتى الآن هي طريق الفحيحيل باتجاه منطقة أم الهيمان وطريق الفحيحيل الساحلي باتجاه مجمع الكوت وميناء الشعيبة المخازن.

صور متداولة على مواقع التواصل لمظاهر سقوط الثلج بشوارع الكويت (تويتر)
صور متداولة على مواقع التواصل لمظاهر سقوط الثلج بشوارع الكويت (تويتر)
صور متداولة على مواقع التواصل لمظاهر سقوط الثلج بشوارع الكويت (تويتر)
صور متداولة على مواقع التواصل لمظاهر سقوط الثلج بشوارع الكويت (تويتر)
صور متداولة على مواقع التواصل لمظاهر سقوط الثلج بشوارع الكويت (تويتر)
صور متداولة على مواقع التواصل لمظاهر سقوط الثلج بشوارع الكويت (تويتر)
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