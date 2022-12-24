مقتل 13 وإصابة العشرات بعد تساقط ثلوج كثيفة في شمال اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السلطات اليابانية، اليوم السبت، إن الثلوج الكثيفة التي انهمرت في الآونة الأخيرة على شمال البلاد وأماكن أخرى، تسببت في مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 80 شخصًا، وتركت أكثر من 10000 منزل بدون كهرباء.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية، من أن العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمال اليابان، وعلى طول ساحل بحر اليابان، قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمترًا، بحسب وكالة «رويترز».

خدمات القطارات والطائرات تعطلت

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنه بحلول وقت متأخر من بعد ظهر اليوم السبت، أصيب أكثر من 30 شخصًا بجروح خطيرة وأصيب أكثر من 50 بجروح طفيفة.

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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن خدمات القطارات والطائرات تعطلت في شمال اليابان، كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور.