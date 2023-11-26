بايدن يعلن إفراج «حماس» عن طفلة أميركية.. ويأمل أن تستمر الهدنة في غزة بعد الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حركة «حماس» أفرجت الأحد عن رهينة أميركية هي طفلة في عامها الرابع اسمها أبيغايل. وقال بايدن في كلمة من ولاية ماساشوستس «إنها حرة وهي في (الأراضي اللفسطينية المحتلة)».

وأعرب جو بايدن عن أمله أن تستمر هدنة الأيام الأربعة التي جرى الاتفاق في شأنها إلى «ما بعد غد» الإثنين، موعد انتهائها. وقال الرئيس الأميركي إن «هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد بحيث نرى الأفراج عن رهائن آخرين ومزيدًا من المساعدة الإنسانية» يجري إيصالها إلى قطاع غزة. وأضاف أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تمديد الهدنة.

13 أسيرة وصلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد أن 13 أسيرة وصلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أربعة آخرين في طريقهم إليها في إطار اتفاق الهدنة مع المقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال في بيان «قبل قليل سلَّم ممثلو الصليب الأحمر 12 أسيرًا إلى قوة من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك (الأمن الداخلي) بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة»، مضيفًا «عاد الأسرى وسيشقون طريقهم إلى القاعدة العسكرية حتسيريم». وتابع أن أسيرة إضافية «أرسلت مباشرة إلى المستشفى»، فيما «يعود أربعة آخرون عن طريق مصر».

اليوم الثالث من اتفاق الهدنة

وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق الأحد أن 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب لدى حركة حماس في قطاع غزة سُلِّموا للصليب الأحمر. وقال جيش الاحتلال في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، «بناء على معلومات وردت من الصليب الأحمر جرى نقل 14 أسيرة إسرائيلية وثلاثة أجانب إلى الصليب الأحمر».

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أعلنت مصر، في وقت سابق الأحد، أنها تسلمت قائمة بأسماء 13 من الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ستجري مبادلتهم الأحد بـ39 من السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تتسلم قائمة تضم 39 فلسطينيًا

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان في بيان «تسلمت السلطات المصرية اليوم الأحد قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليًا. كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيًا»، لافتا الى أنه «من المقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم».

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي مجموعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين أمس السبت، بينما وصلت دفعة محتجزين ثانية أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية إلى إسرائيل، التي أطلقت بدورها أسرى في اليوم الثاني من الهدنة، بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة. ووفق السلطات المصرية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق 13 محتجزًا إسرائيليًا في إطار اتفاق الهدنة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

في المجموع سلّمت حماس يومي الجمعة والسبت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى بينما أطلق الاحتلال 78 أسيرًا فلسطينيًا وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال بحسب الاتفاق.