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قطر: 39 فلسطينيًا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 06:55 مساء
قطر: 39 فلسطينيًا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية الأحد
مقاتلان من حماس يسلمان أسيرة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 25 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج الأحد عن 39 فلسطينيًا من سجونه بموجب الاتفاق مع حركة حماس.

وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس، إنه «سيجري الإفراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من الأسرى الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت مصر، في وقت سابق، أنها تسلمت قائمة بأسماء 13 من الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ستجري مبادلتهم الأحد بـ39 من السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تتسلم قائمة المحتجزين بقطاع غزة
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان في بيان «تسلمت السلطات المصرية اليوم الأحد قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليًا. كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيًا»، لافتا الى أنه «من المقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم».

-  جيش الاحتلال: 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب سُلِّموا للصليب الأحمر في غزة
-  «حماس» تعلن إطلاق أسيرة روسية وتسليمها إلى الصليب الأحمر
-  «القسام» تعلن تسليمها 13 رهينة إسرائيلية للصليب الأحمر
-  المقاومة الفلسطينية تفرج عن دفعة محتجزين ثانية وإطلاق أسرى من سجون الاحتلال

بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إن 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب لدى حركة حماس في قطاع غزة سُلِّموا للصليب الأحمر. وقال جيش الاحتلال في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، «بناء على معلومات وردت من الصليب الأحمر جرى نقل 14 أسيرة إسرائيلية وثلاثة أجانب إلى الصليب الأحمر».

حماس تفرج عن أسيرة روسية
وأعلنت حركة حماس الأحد أنها أفرجت عن رهينة روسية ضمن الأسرى لديها في قطاع غزة وسلمتها إلى الصليب الأحمر. وقالت «حماس» في بيان على موقعها الرسمي «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية».

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي مجموعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين أمس السبت، بينما وصلت دفعة محتجزين ثانية أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية إلى إسرائيل، التي أطلقت بدورها أسرى في اليوم الثاني من الهدنة، بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة. ووفق السلطات المصرية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق 13 محتجزًا إسرائيليًا في إطار اتفاق الهدنة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

 أربعة رهائن تايلنديين
كما أفرجت الحركة عن أربعة رهائن تايلنديين. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الأشخاص الـ17 المفرج عنهم «خضعوا لتقييم طبي أولي». وأضاف أن أحدهم نُقل إلى المستشفى، بينما ذهب الآخرون في طريقهم، لملاقاة عائلاتهم.

وجاء الإفراج عن الرهائن، أمس السبت، بعد تأخير ساعات، أكدت حماس أن سببه عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق. كذلك خرج من سجون الاحتلال 39 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال بموجب اتفاق الهدنة.

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