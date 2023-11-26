الاحتلال الإسرئيلي يعلن وصول 13 أسيرة وأربعة آخرين في طريقهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد أن 13 أسيرة وصلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أربعة آخرين في طريقهم إليها في إطار اتفاق الهدنة مع المقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال في بيان «قبل قليل سلَّم ممثلو الصليب الأحمر 12 أسيرًا إلى قوة من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك (الأمن الداخلي) بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة»، مضيفًا «عاد الأسرى وسيشقون طريقهم الى القاعدة العسكرية حتسيريم». وتابع أن أسيرة إضافية «أرسلت مباشرة إلى المستشفى»، فيما «يعود أربعة آخرون عن طريق مصر».

اليوم الثالث من اتفاق الهدنة

وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق الأحد أن 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب لدى حركة حماس في قطاع غزة سُلِّموا للصليب الأحمر. وقال جيش الاحتلال في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، «بناء على معلومات وردت من الصليب الأحمر جرى نقل 14 أسيرة إسرائيلية وثلاثة أجانب إلى الصليب الأحمر».

- قطر: 39 فلسطينيًا سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية الأحد

- جيش الاحتلال: 14 أسيرة إسرائيلية و3 أجانب سُلِّموا للصليب الأحمر في غزة

أعلنت مصر، في وقت سابق الأحد، أنها تسلمت قائمة بأسماء 13 من الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ستجري مبادلتهم الأحد بـ39 من السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تتسلم قائمة تضم 39 فلسطينيًا

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان في بيان «تسلمت السلطات المصرية اليوم الأحد قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليًا. كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيًا»، لافتا الى أنه «من المقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم».

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي مجموعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين أمس السبت، بينما وصلت دفعة محتجزين ثانية أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية إلى إسرائيل، التي أطلقت بدورها أسرى في اليوم الثاني من الهدنة، بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة. ووفق السلطات المصرية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق 13 محتجزًا إسرائيليًا في إطار اتفاق الهدنة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

في المجموع سلّمت حماس يومي الجمعة والسبت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى بينما أطلق الاحتلال 78 أسيرًا فلسطينيًا وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال بحسب الاتفاق.