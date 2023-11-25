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الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 10:52 مساء
الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
مسيرة في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، 25 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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شارك عشرات آلاف الأشخاص في مسيرة نظّمت السبت في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك في حين تبدو صامدة إلى حد كبير هدنة موقتة تم التوصل إليها في غزة.

وهذه أحدث تظاهرة كبرى مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة، ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للفلسطينيين وأطلقوا هتافات خلال المسيرة التي عبرت وسط لندن إلى مقر البرلمان في وستمنستر، بحسب «فرانس برس».

ونشرت لندن 1500 شرطي لمواكبة التحرّك الاحتجاجي، بينهم 500 تم استدعاؤهم من خارج لندن. ولم ترد على الفور أي تقارير تفيد بوقوع أعمال عنف خلال التظاهرة التي نظّمتها «حملة التضامن مع فلسطين» و«تحالف وقف الحرب».

مئات عمليات التوقيف بجرائم كراهية
ونفّذت شرطة لندن مئات عمليات التوقيف بجرائم كراهية منذ الهجوم. وإبداء التأييد لحماس أمر مخالف للقانون في بريطانيا التي تصنّف الحركة منظمة إرهابية.

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وقال علاء حسن وهو مقدّم رعاية ذهنية يبلغ 24 عاما إن «هذا الاحتلال يجب أن يتوقف. نحتاج إلى وقف كامل لإطلاق النار وليس لمدة أربعة أيام». وقالت الطالبة ليلى طلحي البالغة 25 عاما «أتينا لنبدي تضامننا ولنقول للفلسطينيين إنهم ليسوا وحيدين، نحن نفكّر فيهم ولن نتوقّف إلى أن يصبحوا أحرارا».

وقصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة برا وبحرا وجوا كما أطلقت هجوما بريا بهدف القضاء على حماس، ما أدى إلى استشهاد نحو 15 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين.

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