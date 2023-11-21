رئيس أذربيجان يتهم فرنسا بـ«التمهيد» لحرب في القوقاز عبر «تسليح» أرمينيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا الثلاثاء بـ«تسليح» أرمينيا و«تمهيد الأرضية» لحرب جديدة في منطقة القوقاز بعد حربين خاضتهما باكو ويريفان خلال العقود الماضية.

وبلغت التوترات بين الجارتين ذروتها منذ استعادت باكو السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ في هجوم خاطف في سبتمبر بعدما كانت محور نزاع بين باكو ويريفان لأكثر من ثلاثة عقود، وفق «فرانس برس».

وقال علييف خلال مؤتمر دولي في عاصمة أذربيجان إن فرنسا «تتبع سياسة ذات نزعة عسكرية من خلال تسليح أرمينيا، وتشجيع القوى الانتقامية في أرمينيا، وتمهيد الأرضية لإثارة حروب جديدة في منطقتنا».

«الانحياز للأرمن» في الصراع الإقليمي

وفي بيان تلاه مستشاره للسياسة الخارجية، قال علييف إن باريس «تزعزع الاستقرار ليس في مستعمراتها السابقة والحالية فحسب، بل أيضا في جنوب القوقاز حيث تدعم التيارات الانفصالية والانفصاليين». وتتعرض فرنسا التي تضم جالية أرمنية كبيرة لانتقادات متكررة من أذربيجان التي تتهمها بـ«الانحياز للأرمن» في الصراع الإقليمي بين دولتَي القوقاز.

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وردًا على اتهامات علييف، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن باريس «ملتزمة بشدة» بـ«وحدة الأراضي الأرمينية». وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تتحرّك مع «شركائها الأوروبيين والأميركيين من أجل سلام عادل في جنوب القوقاز».



«دور مدمر في جنوب القوقاز»

والإثنين، اتّهم علييف فرنسا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد بـ«تأدية دور مدمر في جنوب القوقاز». وقال «الرسائل الخاطئة للحكومة الفرنسية تعطي في الواقع أوهاما للحكومة الأرمينية... بأنها تستطيع شن عدوان عسكري مجددًا على أذربيجان».

واتهم حكومة أرمينيا «بالتفكير في الانتقام» بعدما استعادت أذربيجان السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ هذا الخريف. من جانبه، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الأسبوع الماضي إن «إرادة» يريفان للتوصل إلى اتفاق سلام مع باكو في الأشهر المقبلة «لا تزال ثابتة».

وأشار علييف إلى أن أذربيجان قدمت أخيرا مقترحاتها بشأن معاهدة سلام مستقبلية مع أرمينيا وتنتظر رد يريفان. وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان الثلاثاء إنها «مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع أرمينيا على أساس ثنائي لوضع اللمسات النهائية على اتفاق السلام في أقرب وقت ممكن».

محادثات سلام متوقفة

ورفضت أذربيجان أخيرًا عقد اجتماعات بوساطة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، واتهمتهما بمحاباة أرمينيا. وأضافت الخارجية الأذربيجانية في بيانها «البلدان مسؤولان عن مواصلة عملية السلام، بما في ذلك اختيار مكان مقبول للطرفين أو اتخاذ قرار بالاجتماع عند الحدود»، في رفض واضح للوساطة الدولية.

واعتبر علييف وباشينيان أنه من الممكن توقيع اتفاق سلام شامل بحلول نهاية العام، لكن المحادثات التي تجري بوساطة دولية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين لم تشهد تقدما يذكر.

وتضاءل نفوذ روسيا، الوسيط الإقليمي التقليدي القوي والتي تخوض حربًا في أوكرانيا في منطقة القوقاز. وفي العام 2020، توسطت موسكو في وقف لإطلاق النار أنهى قتالا امتد ستة أسابيع استعادت عقبها باكو مساحات واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الانفصالية الأرمنية ثلاثة عقود.

جولات عدة

وبعدها، استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علييف وباشينيان في جولات عدة من محادثات السلام، كان آخرها في مايو. كذلك، التقى علييف وباشينيان في الكثير من المناسبات لإجراء محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي. لكن الشهر الماضي، رفض علييف حضور مفاوضات مع باشينيان في إسبانيا بسبب ما قال إنه تحيز فرنسي.

وكان يفترض أن يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في المحادثات مع رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال. ولم يُحقَّق منذ ذلك الحين أي تقدم ملموس لاستئناف المحادثات بقيادة الاتحاد الأوروبي.