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«فرانس برس»: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مستشفى الشفاء وينتشر حول المجمع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 07:03 مساء
«فرانس برس»: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مستشفى الشفاء وينتشر حول المجمع
صورة جوية لمجمع الشفاء الطبي في غزة، 11 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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أفادت وكالة «فرانس برس»، عن صحفي يتعاون معها بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة ونشر دباباته حول المجمع الضخم.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال نحو 2300 شخص وفقًا للأمم المتحدة، بينهم مرضى ونازحون، وذلك بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة. وتنفي حماس استخدام المستشفى لأغراض عسكرية، بحسب الوكالة الفرنسية.

«حماس» تحمل بايدن المسؤولية
في وقت مبكر الأربعاء اقتحم جنود الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلقوا النار على كل من حاول الخروج منه وتركوا الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء. كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى، الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.

حمّلت حركة حماس فجر الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته «كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام» جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة. وقالت الحركة في بيان «نحمّل الكيان المحتلّ وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبّي وآلاف النازحين، جرّاء هذه الجريمة الوحشية».

السلطة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

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مستشفى فلسطيني أقدم من الكيان الصهيوني
مجمع الشفاء هو مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، تأسس عام 1946، في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة، وكان في شكله الأولي أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.

يضم المجمع، الذي يعد الأكبر في القطاع، ثلاثة مستشفيات متخصصة، وهي: مستشفى الجراحة، ومستشفى الأمراض الباطنية، ومستشفى النساء والتوليد، مع قسم حضانة للأطفال الخدج، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط، ويحتوي على 500-700 سرير.

ويقع المجمع البالغة مساحته 45 ألف متر مربع عند مفترق طرق في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة، ويطل على شارعي عزالدين القسام والوحدة، ويقع في محيطه مسجد الشفاء.

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