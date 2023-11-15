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قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 11:16 صباحا
قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء في مدينة غزة، 8 نوفمبر 2023. (رويترز)
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قالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من النازحين وذوي الشهداء والجرحى داخل مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، فيما نددت حركة حماس بالهجوم محملة الرئيس الأميركي جو بايدن تداعياته. كما نفى طبيب في مستشفى الشفاء، لوكالة «رويترز» المزاعم التي يردده الاحتلال حول وجود مركز قيادة لحماس في المستشفى.

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئاً بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فوق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.

ويعانى المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، ليضاف إلى هذا كله جريمة اقتحام جيش الاحتلال المستشفى واقتحام ساحته بالدبابات وتفجير مخزن أدوية ومعدات.

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