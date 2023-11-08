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مجموعة السبع تدين إرسال كوريا الشمالية شحنات أسلحة إلى روسيا.. وتؤكد مواصلة دعم أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 08:36 صباحا
مجموعة السبع تدين إرسال كوريا الشمالية شحنات أسلحة إلى روسيا.. وتؤكد مواصلة دعم أوكرانيا
مسؤول يعدّل أعلام دول مجموعة السبع قبيل صورة جماعية على هامش اجتماع وزراء الخارجية في طوكيو، 8 نوفمبر 2023، (ا ف ب)
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أعلنت اليابان الأربعاء إدانة مجموعة السبع إرسال كوريا الشمالية شحنات أسلحة إلى روسيا، وأيضا التجارب الصاروخية التي أجرتها أخيرا بيونغ يانغ.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليابانية عقب محادثات أجراها وزراء خارجية دول المجموعة في طوكيو، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الوزارة: «وزراء خارجية دول مجموعة السبع يدينون بشدّة إطلاق كوريا الشمالية بصورة متكرّرة صواريخ بالستية وأيضاً عمليات نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

مواصلة دعم أوكرانيا
وفي السياق نفسه أكدت دول مجموعة السبع اتحادها في موقفها الداعم لأوكرانيا في «تصدّيها للغزو الروسي لأراضيها».

وقالت الخارجية اليابانية: «اتّفق وزراء الخارجية على أن مجموعة السبع ستظلّ متّحدة في موقفها المتمثّل بفرض عقوبات صارمة على روسيا وتقديم دعم قوي لأوكرانيا حتّى في ظلّ الوضع الدولي الراهن».

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