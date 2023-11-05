السيسي ورئيس وزراء كندا يتفقان على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل على حل الدولتين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع، والعمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة بأن السيسي تلقى تصالًا هاتفيًا من ترودو أكد خلال الرئيس المصري «على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة، مبرزًا الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع جميع الأطراف لتذليل العقبات أمام وصول تلك المساعدات دون إعاقة»، من جانبه أكد رئيس الوزراء الكندي استعداد بلاده لتعزيز الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية مثمنًا الدور المصري.

بحث تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

وفي وقت سابق، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، والجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع.

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و أكد السيسي «رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة».