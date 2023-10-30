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المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 10:37 مساء
المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني. (الإنترنت)
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حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، الإثنين من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر «محكوم عليه بالفشل»، مدينا فرض إسرائيل «عقابا جماعيا» على سكان القطاع.

وقال لازاريني، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، اليوم الإثنين: «لنكن واضحين فالعدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها بالدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة»، معتبرا أن «الترتيب الراهن... محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جادا ومتلائما مع الحاجات الإنسانية غير المسبوقة» في القطاع، بحسب «فرانس برس».

قتل أعلى عدد لعاملي الإغاثة التابعين للأمم المتحد
وذكر لازاريني أنه فقد 64 من زملائه العاملين في الأونروا في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأبلغ أعضاء المجلس بأنه تلقى قبل ساعتين خبر مقتل زميله «سمير» رئيس قسم الأمن والسلامة في المنطقة الوسطى بقطاع غزة، الذي لقي حتفه مع زوجته وأبنائه. وأشار المسؤول الأممي إلى أن ذلك هو أعلى عدد لعاملي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين يُقتلون في الصراعات خلال مثل هذه الفترة الوجيزة من الوقت.

-  مجلس الأمن يفشل في تبني مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن غزة
- روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»

وكان المجلس قد عقد جلسة تحت نفس البند يوم الأربعاء الماضي، لم يتمكن خلالها من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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