مجلس الأمن يفشل في تبني مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن غزة

القاهرة - بوابة الوسط

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء يوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى «وقف إطلاق النار» في قطاع غزة، كما فشل في تبني مشروع قرار أميركي «لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

مشروع القرار الأميركي

واستخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» وأفشلتا مشروع القرار الأميركي «الذي يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويدعو إلى هدنة إنسانية، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما فشل المجلس في تمرير مشروع القرار الروسي، نظرا لعدم حصوله على الأغلبية، حيث حظي بتأييد أربع دول ومعارضة دولتين وامتناع تسع دول عن التصويت.

مشروع القرار الروسي

ويدعو مشروع القرار الروسي إلى «وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويدين بشدة أعمال العنف ضد المدنيين».

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وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض «الفيتو».

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في اعتماد مشروع قرار برازيلي، الأسبوع الماضي، يقضي «بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة»، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). كما فشل في اعتماد مشروع قرار روسي سابق يدعو إلى «وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم» ويدعو إلى «توفير وتوزيع المساعدة الإنسانية دون عوائق».

وتجاوزت حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، منذ 7 من أكتوبر الجاري، 6400 شهيد وأكثر من 17 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.