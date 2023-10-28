بوريل يدعو إلى «هدنة في الأعمال الحربية» في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إلى «هدنة في الأعمال الحربية» في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

وقال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي «غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي»، مضيفا «ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية»، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق السبت، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى «مقتل آلاف المدنيين الإضافيين».

عواقب كارثية لعملية برية واسعة النطاق

وقال تورك في بيان صدر في جنيف «في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أطلق تحذيرا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين»

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الحالي إلى 7703 «شهداء».

الاحتلال يرتكب 53 مجزرة في قصف عنيف

وقالت الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم إن «الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3195 طفلا و1863 امرأة حتى الآن». وأشار إلى مصرع 110 من الطواقم الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 54 مؤسسة صحية، وخروج 12 مستشفى من الخدمة منذ بدء الحرب.

وطالبت الوزارة، الجهات الدولية بالتدخل العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية. وأضافت: «نطالب مصر بفتح معبر رفح البري لضمان تدفق المساعدات الطبية وإدخال الوقود وإخراج الجرحى»، موضحة أن «قطاع غزة يشهد انقطاعًا تامًا للاتصالات وشبكات الإنترنت ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية».

والجمعة، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري توسيع العمليات البرية في قطاع غزة، في وقت شنت فيه آلة الاحتلال قصفا عنيفا على القطاع المحاصر. وبعدها أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة.