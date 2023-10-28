الأردن: شن «إسرائيل» هجوما بريا على غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية تمتد لسنوات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي من أن شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على قطاع غزة سيؤدي إلى «كارثة إنسانية ذات أبعاد تمتد لسنوات».

ووجه الصفدي تحذيره عبر منصة «إكس»، الجمعة، مؤكدا أن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد تمتد لسنوات قادمة، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

حماس: اشتباكات عنيفة مع الاحتلال

من جانبها، أعلنت كتائب عزالدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، مساء الجمعة أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة، وذلك بعدما أكدت تل أبيب توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت كتائب عزالدين القسام في بيان إنها تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمال القطاع) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض.

قبل ذلك، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري توسيع العمليات البرية في قطاع غزة مساء الجمعة، في وقت تشن فيه آلة الاحتلال قصفا عنيفا على القطاع المحاصر.

الأردن يقود مشروع الهدنة العربي في الأمم المتحدة

وقدمت الأردن نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقد جرى التصويت لصالح المشروع بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا، وامتنع 45 عضوا عن التصويت.

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اعترض على مشروع القرار العربي كل من: الولايات المتحدة، النمسا، كرواتيا، التشيك، فيجي، غواتيمالا، المجر، «إسرائيل»، جزر مارشال، جزر ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونغو.

صوتت فرنسا لصالح القرار العربي، فيما امتنعت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وفنلندا، وأستراليا، واليونان، وجنوب السودان والهند، فضلا عن تونس والعراق.