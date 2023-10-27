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بعد التصويت لصالح مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 10:38 مساء
بعد التصويت لصالح مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
نيران خلفها القصف الإسرائيلي على غزة، 27 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
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قادت الولايات المتحدة التصويت ضد مشروع القرار العربي الذي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة؛ فيما امتنعنت عن التصويت كل من تونس والعراق.

جاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا، وامتنع 45 عضوا عن التصويت.

ومن بين المعترضين على مشروع القرار العربي كل من: الولايات المتحدة، النمسا، كرواتيا، التشيك، فيجي، غواتيمالا، المجر، «إسرائيل»، جزر مارشال، جزر ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونغو.

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وفيما صوتت فرنسا لصالح القرار العربي، امتنعت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا وفنلندا، وأستراليا، واليونان، وجنوب السودان والهند، فضلا عن تونس والعراق.

ما هو مشروع القرار العربي الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
 يدعو  القرار إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وجرى التصويت على القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، مساء اليوم، وذلك خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

في بداية استئناف اجتماع الدورة بعد ظهر اليوم، استعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار. وطلب الحمود التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على مشروع القرار، معربا عن معارضته للتعديل.

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