  • Alwasat News
Atwasat

مصر تحذر من «مخاطر جسيمة» للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 12:19 مساء
مصر تحذر من «مخاطر جسيمة» للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذرت مصر اليوم السبت، من «المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة»، التي ستنجم عن الهجوم الإسرائيلي البري واسع النطاق على قطاع غزة.

وحمّلت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.

«كارثة إنسانية لا محالة»
وأعربت القاهرة عن قلقها البالغ من «التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية»، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، «في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع».

- الأردن: شن «إسرائيل» هجوما بريا على غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية تمتد سنوات

وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى «كارثة إنسانية لا محالة»، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة.

والجمعة، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، توسيع العمليات البرية في قطاع غزة، في وقت شنت فيه آلة الاحتلال قصفا عنيفا على القطاع المحاصر.

وبعدها أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في غزة

الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في ...
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأردن: شن «إسرائيل» هجوما بريا على غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية تمتد سنوات
الأردن: شن «إسرائيل» هجوما بريا على غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية ...
«رايتس ووتش»: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية
«رايتس ووتش»: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية...
إردوغان يطالب الاحتلال الإسرائيلي بـ«وقف الجنون» و«وضع حد للهجمات» على غزة
إردوغان يطالب الاحتلال الإسرائيلي بـ«وقف الجنون» و«وضع حد ...
الدفاع المدني الفلسطيني: الضربات الإسرائيلية ليلا دمرت كليا مئات المباني في غزة
الدفاع المدني الفلسطيني: الضربات الإسرائيلية ليلا دمرت كليا مئات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
المزيد
مصر: مصرع 35 شخصا جراء تصادم قرب وادي النطرون
مصر: مصرع 35 شخصا جراء تصادم قرب وادي النطرون...
مسؤول في حماس: الحركة تحاول تحديد مكان 8 رهائن «روس-إسرائيليين» للإفراج عنهم
مسؤول في حماس: الحركة تحاول تحديد مكان 8 رهائن ......
مصر تحذر من «مخاطر جسيمة» للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة
مصر تحذر من «مخاطر جسيمة» للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع ......
الدفاع المدني الفلسطيني: الضربات الإسرائيلية ليلا دمرت كليا مئات المباني في غزة
الدفاع المدني الفلسطيني: الضربات الإسرائيلية ليلا دمرت كليا ......
إردوغان يطالب الاحتلال الإسرائيلي بـ«وقف الجنون» و«وضع حد للهجمات» على غزة
إردوغان يطالب الاحتلال الإسرائيلي بـ«وقف الجنون» و«وضع حد ......
المزيد