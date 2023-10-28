مصر تحذر من «مخاطر جسيمة» للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت مصر اليوم السبت، من «المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة»، التي ستنجم عن الهجوم الإسرائيلي البري واسع النطاق على قطاع غزة.

وحمّلت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.

«كارثة إنسانية لا محالة»

وأعربت القاهرة عن قلقها البالغ من «التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية»، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، «في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع».

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وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى «كارثة إنسانية لا محالة»، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة.

والجمعة، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، توسيع العمليات البرية في قطاع غزة، في وقت شنت فيه آلة الاحتلال قصفا عنيفا على القطاع المحاصر.

وبعدها أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة.