إردوغان يحيل طلب عضوية السويد لحلف الأطلسي إلى البرلمان التركي

القاهرة - بوابة الوسط

أحال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسميًا الإثنين طلب عضوية السويد لحلف شمال الأطلسي إلى البرلمان بعد 17 شهرًا من عرقلته هذا الملف، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

وأكّدت الرئاسة التركية في منشور على منصة «إكس» أن «الرئيس رجب طيب إردوغان وقّع في 23 أكتوبر 2023 بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحاله على الجمعية الوطنية الكبرى»، وفق «فرانس برس».

ورحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بـ«الخبر الجيد» على منصة «إكس» قائلًا «أصبحت القضية في يدي البرلمان ونتطلّع إلى أن نصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي».

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ووافق الرئيس التركي خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس في يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه، مؤكدًا أن لا تطورات في هذا الصدد قبل التئام مجلس النواب في أكتوبر.

تدابير ضدّ أفعال تدنيس المصحف

وواصل إردوغان، الذي تحدّث هاتفيًا السبت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، منذ الصيف الضغط على السويد لتتّخذ تدابير ضدّ أفعال تدنيس المصحف التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدَين.

توازيًا، تنتقد أنقرة السلطات السويدية لتساهلها المفترض مع المتمردين الأكراد اللاجئين في أراضيها والذين تطالب بتسليم عشرات منهم. وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف بعدما تخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الحرب الروسية على أوكرانيا. وصادقت أنقرة على انضمام فنلندا في 30 مارس واعتبرت ملفها منفصلًا عن الملف السويدي.