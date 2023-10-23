  • Alwasat News
Atwasat

إردوغان يحيل طلب عضوية السويد لحلف الأطلسي إلى البرلمان التركي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 05:38 مساء
إردوغان يحيل طلب عضوية السويد لحلف الأطلسي إلى البرلمان التركي
جلسة سابقة للبرلمان التركي. (الإنترنت)
alwasat radio

أحال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسميًا الإثنين طلب عضوية السويد لحلف شمال الأطلسي إلى البرلمان بعد 17 شهرًا من عرقلته هذا الملف، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

وأكّدت الرئاسة التركية في منشور على منصة «إكس» أن «الرئيس رجب طيب إردوغان وقّع في 23 أكتوبر 2023 بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحاله على الجمعية الوطنية الكبرى»، وفق «فرانس برس».

ورحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بـ«الخبر الجيد» على منصة «إكس» قائلًا «أصبحت القضية في يدي البرلمان ونتطلّع إلى أن نصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي».

-  أوربان وإردوغان يناقشان أمن الطاقة وانضمام السويد إلى «ناتو» في بودابست
-  بوتين: انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات الدولية

ووافق الرئيس التركي خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس في يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه، مؤكدًا أن لا تطورات في هذا الصدد قبل التئام مجلس النواب في أكتوبر.

تدابير ضدّ أفعال تدنيس المصحف 
وواصل إردوغان، الذي تحدّث هاتفيًا السبت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، منذ الصيف الضغط على السويد لتتّخذ تدابير ضدّ أفعال تدنيس المصحف التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدَين.

توازيًا، تنتقد أنقرة السلطات السويدية لتساهلها المفترض مع المتمردين الأكراد اللاجئين في أراضيها والذين تطالب بتسليم عشرات منهم. وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف بعدما تخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الحرب الروسية على أوكرانيا. وصادقت أنقرة على انضمام فنلندا في 30 مارس واعتبرت ملفها منفصلًا عن الملف السويدي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دار «كريسته» تستضيف معرض «دواية للحروفيات»

دار «كريسته» تستضيف معرض «دواية للحروفيات»
بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة

بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة
«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة

«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة
يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان

يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان
379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم

379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم
اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز
مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على ...
الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة ...
مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في بنغازي

مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في ...
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار
إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار
مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة
مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا الحدود ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
المزيد
بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة بنحو 23 مليون يورو
بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة بنحو 23 مليون ......
إردوغان يحيل طلب عضوية السويد لحلف الأطلسي إلى البرلمان التركي
إردوغان يحيل طلب عضوية السويد لحلف الأطلسي إلى البرلمان ......
فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في ......
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا ......
مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة
مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة...
المزيد