بوتين: انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات على الساحة الدولية، بعدما تعهد التكتل الدفاعي تقارباً أوثق مع كييف في قمة في فيلنيوس هذا الأسبوع.

وقال بوتين «أنا متأكد من أن ذلك لن يزيد أمن أوكرانيا بحد ذاتها، وسيزيد من هشاشة العالم بشكل عام وسيؤدي إلى توتر إضافي على الساحة الدولية» وفق وكالة «فرانس برس».

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ويأتي تصريح بوتين، رداً على ما أكده الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أن أوكرانيا ستنضم يوماً ما إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أن حدوث ذلك غير ممكن طالما بقيت كييف في حالة حرب مع موسكو.