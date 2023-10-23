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الفلبين تحقق في حادثين وتبحث «انتهاكات بكين» في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 08:59 صباحا
الفلبين تحقق في حادثين وتبحث «انتهاكات بكين» في بحر الصين الجنوبي
سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه خلال مرور سفينتين فلبينيتين للقيام بدورية في المنطقة, 23 أبريل 2023. (أ ف ب)
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قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الاثنين، إن الرئيس أمر خفر السواحل بالتحقيق في حادث التصادم الذي وقع، الأحد، وأدى إلى أضرار بأحد زوارق الإمداد التابعة لمانيلا في بحر الصين الجنوبي.

ودعا ماركوس إلى عقد اجتماع مع السلطات الأمنية، الاثنين، لمناقشة «الانتهاك الأحدث للصين» في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكر مكتبه في منشور على «فيسبوك».

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واستدعت مانيلا، الإثنين، السفير الصيني لديها على خلفية حوادث تصادم بين سفن فلبينية وأخرى صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أفادت مسؤولة في الخارجية الفلبينية.

مهمة إمداد للقوات الفلبينية
وتبادلت بكين ومانيلا، الأحد، الاتهامات، بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فلبينيتين كانتا تقومان بمهمة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، وفق «الشرق».

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