الفلبين تحقق في حادثين وتبحث «انتهاكات بكين» في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الاثنين، إن الرئيس أمر خفر السواحل بالتحقيق في حادث التصادم الذي وقع، الأحد، وأدى إلى أضرار بأحد زوارق الإمداد التابعة لمانيلا في بحر الصين الجنوبي.

ودعا ماركوس إلى عقد اجتماع مع السلطات الأمنية، الاثنين، لمناقشة «الانتهاك الأحدث للصين» في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكر مكتبه في منشور على «فيسبوك».

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واستدعت مانيلا، الإثنين، السفير الصيني لديها على خلفية حوادث تصادم بين سفن فلبينية وأخرى صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أفادت مسؤولة في الخارجية الفلبينية.