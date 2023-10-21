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طائرات مسيّرة تستهدف قاعدة «عين الأسد» بداخلها قوات أميركية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 07:59 مساء
طائرات مسيّرة تستهدف قاعدة «عين الأسد» بداخلها قوات أميركية في العراق
قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق. (أ ف ب)
alwasat radio

تعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أميركية لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري فرانس برس، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار، وذلك مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، وفق «فرانس برس».

ونقلت «فرانس برس» عن مصدرين أمنيين إن «طائرتين مسيرتين» هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين «تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها»، فإن «الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار».  وقال مصدر عسكري، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن «مسيّرة سقطت داخل القاعدة بدون أضرار». 

استهداف عين الأسد وحرير في إقليم كردستان 
وتبّنت «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل شيعية موالية لإيران، هجوماً بطائرة مسيّرة على قاعدة عين الأسد ظهر السبت. ومنذ الأربعاء، تعرّضت قواعد تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة «المتطرفين» في العراق، هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان في شمال العراق ومعسكر قرب مطار بغداد، لخمس هجمات. 

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وكانت فصائل عراقية موالية لإيران اتّهمت إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب «مجزرة» في غزة، من بينها كتائب حزب الله - إحدى أبرز فصائل الحشد الشعبي - التي شددت في بيان على ضرورة «مغادرة هؤلاء الأشرار البلاد» في إشارة إلى الأميركيين، وتوعّدتهم في حال لم يفعلوا ذلك «بأنّهم سيذوقون نار جهنّم في الدنيا قبل الآخرة». 

هجمات صاروخية وطائرات مسيرة
حتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أميركية للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. 

وأواخر 2021، أعلن العراق أنّ وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى وأنّ مهمة التحالف الدولي باتت استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أميركي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

واستشهد 4385 شخصًا في قطاع غزة منهم 1756 طفلًا و967 امرأة، إضافة الى 13561 جريحًا. ومن بين القتلى 51 كادرًا صحيًا إضافة إلى إصابة 87 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة صدرت السبت.

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