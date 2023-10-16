بوتين يبحث للمرة الأولى مع نتانياهو الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، للمرة الأولى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأبلغه بمضمون مشاوراته مع العديد من القادة الإقليميين.

وقال الكرملين في بيان إن «الجانب الاسرائيلي تم إبلاغه أيضًا بالنقاط الأساسية في الاتصالات الهاتفية التي جرت اليوم مع قادة فلسطين ومصر وإيران وسورية»، بحسب «فرانس برس».

وأعرب بوتين، في وقت سابق الإثنين، عن قلقه من «زيادة كارثية» لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزّة ومن تصعيد محتمل للنزاع في غزة ليتحوّل إلى «حرب إقليمية».

وأفاد الكرملين أن بوتين عبّر عن «قلق بالغ إزاء التصعيد على نطاق واسع للأعمال العدائية، مصحوبًا بزيادة كارثية لعدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة»، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الإيراني والمصري والسوري والفلسطيني.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم العاشر على التوالي إلى نحو 2750 «شهيدًا». وأوردت الوزارة في بيان مقتضب «نحو 2750 شهيدًا وأكثر من 9700 جريح» في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي ينفّذه الاحتلال على القطاع المحاصر.

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وجدّدت روسيا، الإثنين، دعوتها إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، وحضت القادة على بدء مفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن يوري أوشاكوف، أحد الناطقين باسم الكرملين قوله «الأولوية الآن هي للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية تسوية سياسية».

وقف إنساني فوري ودائم لإطلاق النار

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22,00 ت غ لبحث الحرب على غزة، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.

ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى «وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تمامًا لإطلاق النار» وإيصال المساعدات الإنسانية «من دون معوقات» إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة. كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين «عملية حماس».