ارتفاع حصيلة القتلى في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2750 «شهيدا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم العاشر على التوالي، إلى نحو 2750 «شهيدا».

وأوردت الوزارة في بيان مقتضب «نحو 2750 شهيداً وأكثر من 9700 جريح» في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي ينفّذه الاحتلال على القطاع المحاصر.