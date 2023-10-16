سفينة تحمل رعايا أميركيين تغادر إسرائيل نحو قبرص

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت سفينة تحمل رعايا أميركيين، اليوم الإثنين، من ميناء حيفا في إسرائيل نحو قبرص وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

وقالت السفارة الأميركية إن الوضع الأمني واستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، استدعى نقل مواطنين أميركيين وعائلاتهم الذين يحملون وثائق سفر صالحة من حيفا إلى ليماسول في قبرص.

وعلى إثر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار اقتحام المسجد الأقصى أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» منذ السابع من أكتوبر الجاري، فيما فرض الاحتلال حصارا شاملا وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن غزة، واستمرت طائراته بقصف المدنيين وإطلاق حرب على غزة، وعليه أتت مغادرة الرعايا الأميركيين.