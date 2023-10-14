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الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 03:36 مساء
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، أن على واشنطن أن «تلعب دورًا بناءً ومسؤولًا» في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. 

وقال وانغ لبلينكن «على الولايات المتحدة أن تلعب عمليًا دورًا بناءً ومسؤولًا، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن»، وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، بحسب «فرانس برس».

وأكد وانغ يي، أمس الجمعة، أن سبب النزاع بين «إسرائيل» وحركة حماس هو «الظلم التاريخي» ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين. 

 الظلم التاريخي للفلسطينيين
وأوضح بعد اجتماعه مع جوزيب بوريل: «جذر هذه المشكلة يكمن في التأخير الطويل في تحقيق تطلعات فلسطين لإقامة دولة مستقلة، وفي أن الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لم يجر تصحيحه».

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والخميس قال وزير الخارجية الصيني، إن القضية الفلسطينية هي لب صراع الشرق الأوسط ولب القضية هو عدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وأدلى وانغ بتعليقاته خلال اتصال هاتفي مع سيلسو أموريم كبير مستشاري الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحسب وكالة «رويترز».

وأفاد بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية بأن وانغ قال أيضًا إن الصين تعارض الأفعال التي تلحق الأذى بالمدنيين وندد بانتهاكات القانون الدولي.

موقف الصين من القضية الفلسطينية
وتطرح الصين نفسها كوسيط يمكن أن يساهم في دعم محادثات السلام لحل القضية الفلسطينية العادلة في الاتجاه الصحيح، وهو الموقف الممتد منذ اعترفت العام 1988 بالدولة الفلسطينية التي أعلنت قيامها منظمة التحرير الفلسطينية، وترى أن فلسطين تعرضت لظلم تاريخي يحتاج من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الحق والعدالة.

وتمثل القضية الفلسطينية جزءًا من استراتيجيتها للشرق الأوسط التي تتضمن أيضًا مبادرة «الحزام والطريق» وهي بذلك تعمق علاقتها بدول المنطقة، ما يثير قلق الولايات المتحدة الأميركية.

وتحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون، الأربعاء الماضي، هاتفيًا مع مسؤول فلسطيني، ودعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار» بين الاحتلال الإسرائيلي و«حماس» وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية «قال تشاي جون إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي... وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين. والأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين».

وتابع جون أن المخرج من تهدئة الصراع المتكرر بين فلسطين وإسرائيل هو العودة إلى أساس «حل الدولتين» واستئناف محادثات السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

 الاستئناف المبكر لمحادثات السلام 
وأعربت الصين منذ بداية التوتر والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة عن «قلقها العميق» وحثت جميع الأطراف على ممارسة «ضبط النفس» والوقف الفوري لإطلاق النار.  وقالت بكين إن «الاشتباكات المتكررة بين فلسطين وإسرائيل تظهر بالكامل أن الركود الطويل الأمد في عملية السلام غير قابل للاستمرار». 

ودعت الصين المجتمع الدولي إلى زيادة مشاركته على طريق حل القضية الفلسطينية «وتشجيع الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، والسعي إلى إيجاد طريقة لتحقيق سلام دائم».

وأطلقت «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»  فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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