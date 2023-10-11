الصين تحثّ على «وقف فوري لإطلاق النار» بين الاحتلال و«حماس»

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون هاتفيًا مع مسؤول فلسطيني، ودعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار» بين الاحتلال الإسرائيلي و«حماس» وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية «قال تشاي جون إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي... وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين. والأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين».

وتابع جون أن المخرج من تهدئة الصراع المتكرر بين فلسطين وإسرائيل هو العودة إلى أساس «حل الدولتين» واستئناف محادثات السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

الاستئناف المبكر لمحادثات السلام

وأعربت الصين منذ بداية التوتر والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة عن «قلقها العميق» وحثت جميع الأطراف على ممارسة «ضبط النفس» والوقف الفوري لإطلاق النار. وقالت بكين إن «الاشتباكات المتكررة بين فلسطين وإسرائيل تظهر بالكامل أن الركود الطويل الأمد في عملية السلام غير قابل للاستمرار».

- ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1055

- استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي شمال غزة

ودعت الصين المجتمع الدولي إلى زيادة مشاركته على طريق حل القضية الفلسطينية «وتشجيع الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، والسعي إلى إيجاد طريقة لتحقيق سلام دائم».

وأطلقت «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.