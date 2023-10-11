استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، استشهاد أربعة مسعفين تابعين لها في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف يستقلونها في شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان: «استهدف الاحتلال قبل قليل وبشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة شمال القطاع ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين». وأكدت في بيان لاحق منفصل مقتل مسعف رابع «خلال أدائه لعمله الإنساني عند معبر كارمي شرق غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة إسعاف بشكل مباشر في منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واستشهاد أربعة من طاقمها.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1078 شهيدًا، و5314 جريحًا، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، الأربعاء، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدًا و5184 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدًا و130 مصابًا. وأفادت بأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وفق «وفا».