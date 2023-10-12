بلينكن يزور خمس دول عربية لبحث الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه سيزور السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة في إطار جولة لبحث الأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن بلينكن هذه الخطوات خلال مؤتمر صحفي في تلّ أبيب. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيزور الأردن وقطر الجمعة.

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ووصل بلينكن في وقت سابق اليوم الخميس إلى «تل أبيب» في سادس يوم من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المحاصر أوقع قرابة 1417 شهيدًا وأكثر من 6000 جريح وأجبر أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وتعهد بلينكن اليوم بدعم بلاده الدائم لـ«إسرائيل»، وقال: «قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أميركا موجودة فلن تضطروا إلى ذلك أبدًا، سنكون دائمًا إلى جانبكم».