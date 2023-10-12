بلينكن لـ«نتنياهو»: أميركا ستكون دائما بجانبكم

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، بدعم دائم من الولايات المتحدة لـ«إسرائيل»، مؤكدا «التطلعات المشروعة» للفلسطينيين و«التي لا تمثلها» حركة حماس.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في «تل أبيب»: «قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أميركا موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى «تل أبيب»، الخميس، في سادس يوم من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المحاصر أوقع قرابة 1200 شهيد ونحو الـ5600 جريح وأجبر أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

بلينكن يلتقي عباس والملك عبدالله في عمان الجمعة

ويجري بلينكن، الجمعة، في عمان محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حسب مسؤول أميركي.

وقال المسؤول لمراسل «فرانس برس» المرافق لبلينكن: «غدا (الجمعة) في عمان، سيعقد الوزير بلينكن اجتماعات مع الرئيس الفلسطيني عباس والملك عبدالله الثاني».

الاحتلال يقطع المياه والكهرباء عن غزة

ومنذ الإثنين الماضي، فرض الاحتلال حصار كامل على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والطعام والوقود عن القطاع. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: «لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق».

والخميس، رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس تقديم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين أسرتهم خلال عملية «طوفان الأقصى» السبت الماضي.

وأضاف كاتس في بيان: «مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يجرى تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم» وفق تعبيره.

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة

إلى ذلك، حذر المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني، الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة «سيخرج عن السيطرة بسرعة» في ظل القصف الإسرائيلي المركز، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقالت لجنة الصليب الأحمر في بيان، أمس الأربعاء: «يدفع المدنيون دائما الثمن الأكبر في الصراع. في هذه اللحظة الحرجة»، وحثت الأطراف كافة على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ أي خطوات ضرورية لمنع تعرض المدنيين لمزيد الأذى، وحضت جميع الأطراف على «ضبط النفس، وحماية أرواح وممتلكات المدنيين».

وشددت اللجنة على ضرورة تجنب استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، محملة السلطات مسؤولية ضمان وصول المدنيين إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية بغض النظر عن الحصار العسكري.