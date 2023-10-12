  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا تحظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 06:08 مساء
فرنسا تحظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين
متظاهرون متضامنون مع الفلسطينيين في باريس، 15 مايو 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، معللاً ذلك بأنها «من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».

ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس». وقالت الوزارة للوكالة إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف «منظمي التظاهرات ومثيري الشغب».

- بيان أميركي أوروبي يجدد الدعم للاحتلال الإسرائيلي

وأمس الأربعاء، فرقت الشرطة الفرنسية بمدينة ليون حوالي 150 متظاهرًا داعمين للفلسطينيين.

وأول أمس الثلاثاء انضمت فرنسا للدول الغربية الداعمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع مواصلة القصف العنيف لقطاع غزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»

ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»

«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»
«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف

«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف
اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس

اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يصل قرغيزستان في أول زيارة رسمية له منذ صدور مذكرة دولية بتوقيفه
بوتين يصل قرغيزستان في أول زيارة رسمية له منذ صدور مذكرة دولية ...
قتيلان في روسيا جراء حطام طائرة مسيرة
قتيلان في روسيا جراء حطام طائرة مسيرة
سجن زوجة رئيس الغابون المخلوع
سجن زوجة رئيس الغابون المخلوع
شولتس يعلن حظر أنشطة حماس في ألمانيا
شولتس يعلن حظر أنشطة حماس في ألمانيا
خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي
خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
المزيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ«فشل لا يغتفر»
زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ«فشل لا يغتفر»...
فرنسا تحظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين
فرنسا تحظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين...
بلينكن من «تل أبيب» يتوجّه إلى قطر الجمعة
بلينكن من «تل أبيب» يتوجّه إلى قطر الجمعة...
خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي
خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي...
شولتس يعلن حظر أنشطة حماس في ألمانيا
شولتس يعلن حظر أنشطة حماس في ألمانيا...
المزيد