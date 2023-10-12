فرنسا تحظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، معللاً ذلك بأنها «من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».

ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس». وقالت الوزارة للوكالة إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف «منظمي التظاهرات ومثيري الشغب».

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وأمس الأربعاء، فرقت الشرطة الفرنسية بمدينة ليون حوالي 150 متظاهرًا داعمين للفلسطينيين.

وأول أمس الثلاثاء انضمت فرنسا للدول الغربية الداعمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع مواصلة القصف العنيف لقطاع غزة.