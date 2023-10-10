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بيان أميركي أوروبي يجدد الدعم للاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 12:20 صباحا
بيان أميركي أوروبي يجدد الدعم للاحتلال الإسرائيلي
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، 9 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تجديد دعمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع مواصلة القصف العنيف لقطاع غزة.

واعتبرت الدول الغربية الخمس، في بيان مشترك، أن أعمال حركة المقاومة الإسلامية حماس «غير مبررة ويجب إدانتها»، دون أن تشير إلى المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: «نقرّ بتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة»، لكنه شدد على: «دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها»، مشددًا على أنهم «سيبقوا متحدين ومنسقين» لـ«ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

- تعهد ألماني - فرنسي بدعم «إسرائيل»

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، الوقوف إلى جانب «إسرائيل» بعد هجمات واسعة النطاق شنّتها حركة حماس في نهاية الأسبوع، وذلك في لقاء في هامبورغ خيّم عليه النزاع.

وقال ماكرون وشولتس وقهتها إنهما يعتزمان إجراء محادثات هاتفية، مساء الإثنين، مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول التطورات في الشرق الأوسط.

وشدّد شولتس على «وحدة الصف» بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وتابع «يجب ألا نسمح بأن يتحوّل (هذا الأمر) إلى انفجار في المنطقة... يجب ألا يؤجج أحد الإرهاب في هذه الأوضاع».

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