جون كيربي: واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية الى شرق المتوسط «إذا اقتضى الأمر»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط من أجل ردع أطراف إقليمية عن الانخراط في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه من المقرر منذ فترة طويلة، قبل هجوم حماس على إسرائيل، أن تبحر حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت آيزنهاور» نحو البحر الأبيض المتوسط، مضيفا: يمكن إذا اقتضى الأمر توجيهها إلى شرق المتوسط، للالتحاق بحاملة الطائرات «جيرالد فورد».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر الأربعاء، وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية متطورة. وقال: «هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الليلة طائرة محملة بذخيرة أميركية حديثة ومتطورة، حيث ستخصص هذه الذخيرة لتوجيه ضربات ملموسة، والاستعداد لسيناريوهات أخرى».

حاملة الطائرات «جيرالد آر فورد»

والأحد، أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات «جيرالد آر فورد» بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لتكون جاهزة لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت «البنتاغون» أن السفينة «يو إس إس جيرالد آر فورد» سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأميركية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.

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وكانت حاملة الطائرات، ومقرها نورفولك بولاية فيرجينيا، موجودة بالفعل في البحر المتوسط، وأجرت الأسبوع الماضي مناورات بحرية مع إيطاليا في البحر الأيوني، وهي حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدما في الولايات المتحدة، وهذا هو أول انتشار كامل لها. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداد الولايات المتحدة لتزويد الاحتلال الإسرائيلي بكل ما تحتاج إليه.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100، وأصيب 5339 شخصا بجروح إثر القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس». وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف. كما لم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف.

قصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية

بينما أعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، الأربعاء، تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة على جنوب إسرائيل ومطار بن غوريون في الشمال. في حين أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة.

وقالت «سرايا القدس»، الجناح العسكرية لحركة الجهاد، إنها «وجهت ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان والمدن والمستوطنات في غلاف غزة». كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحماس، أنها «قصفت مطار بن غوريون برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين».

ومن بين القتلى في قطاع غزة أربعة مسعفين تابعين لجمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، وفق ما أكدت الجمعية في بيان. وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود في اليوم الخامس من التصعيد.

وأطلقت حركة «حماس»، السبت، عملية «طوفان الأقصى» التي توغل خلالها مقاتلوها في مناطق فلسطينية محتلة من البحر والبر عبر قطع أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، وتخللها إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه مستوطنات الاحتلال.