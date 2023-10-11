  • Alwasat News
Atwasat

جون كيربي: واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية الى شرق المتوسط «إذا اقتضى الأمر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 08:40 مساء
جون كيربي: واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية الى شرق المتوسط «إذا اقتضى الأمر»
الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط من أجل ردع أطراف إقليمية عن الانخراط في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه من المقرر منذ فترة طويلة، قبل هجوم حماس على إسرائيل، أن تبحر حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت آيزنهاور» نحو البحر الأبيض المتوسط، مضيفا: يمكن إذا اقتضى الأمر توجيهها إلى شرق المتوسط، للالتحاق بحاملة الطائرات «جيرالد فورد».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر الأربعاء، وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أميركية متطورة. وقال: «هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الليلة طائرة محملة بذخيرة أميركية حديثة ومتطورة، حيث ستخصص هذه الذخيرة لتوجيه ضربات ملموسة، والاستعداد لسيناريوهات أخرى».

حاملة الطائرات «جيرالد آر  فورد»
والأحد، أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات «جيرالد آر فورد» بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لتكون جاهزة لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت «البنتاغون» أن السفينة «يو إس إس جيرالد آر فورد» سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأميركية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.

-  بايدن يأمر بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية «طوفان الأقصى»
-  بايدن يؤكد الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي عقب عملية «طوفان الأقصى»

وكانت حاملة الطائرات، ومقرها نورفولك بولاية فيرجينيا، موجودة بالفعل في البحر المتوسط، وأجرت الأسبوع الماضي مناورات بحرية مع إيطاليا في البحر الأيوني، وهي حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدما في الولايات المتحدة، وهذا هو أول انتشار كامل لها. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداد الولايات المتحدة لتزويد الاحتلال الإسرائيلي بكل ما تحتاج إليه.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100، وأصيب 5339 شخصا بجروح إثر القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس». وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف. كما لم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف. 

قصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية
بينما أعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، الأربعاء، تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة على جنوب إسرائيل ومطار بن غوريون في الشمال. في حين أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة.

وقالت «سرايا القدس»، الجناح العسكرية لحركة الجهاد، إنها «وجهت ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان والمدن والمستوطنات في غلاف غزة». كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحماس، أنها «قصفت مطار بن غوريون برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين».

ومن بين القتلى في قطاع غزة أربعة مسعفين تابعين لجمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، وفق ما أكدت الجمعية في بيان. وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود في اليوم الخامس من التصعيد.

وأطلقت حركة «حماس»، السبت، عملية «طوفان الأقصى» التي توغل خلالها مقاتلوها في مناطق فلسطينية محتلة من البحر والبر عبر قطع أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، وتخللها إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه مستوطنات الاحتلال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل شخص إثر الإعصار «ليديا» قبل أن يصبح عاصفة استوائية بالمكسيك
مقتل شخص إثر الإعصار «ليديا» قبل أن يصبح عاصفة استوائية بالمكسيك
مالي تلغي تصريح استئناف الرحلات الجوية لخطوط «إير فرانس»
مالي تلغي تصريح استئناف الرحلات الجوية لخطوط «إير فرانس»
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» تستهدفان جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بقصف صاروخي مكثف
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» تستهدفان جنوب الأراضي الفلسطينية ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من ...
الاحتلال الإسرائيلي يشكل حكومة طوارئ لإدارة «الحرب» برئاسة نتنياهو وغانتس
الاحتلال الإسرائيلي يشكل حكومة طوارئ لإدارة «الحرب» برئاسة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ويرسل معدات عسكرية لإسرائيل
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ......
«ليديا» يصبح إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة في طريقه إلى المكسيك
«ليديا» يصبح إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة في طريقه ......
المزيد
جون كيربي: واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية الى شرق المتوسط «إذا اقتضى الأمر»
جون كيربي: واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية الى شرق ......
الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن شبهات حول «تسلل جوي» من لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن شبهات حول «تسلل جوي» من لبنان...
الصين تحثّ على «وقف فوري لإطلاق النار» بين الاحتلال و«حماس»
الصين تحثّ على «وقف فوري لإطلاق النار» بين الاحتلال و«حماس»...
الاحتلال الإسرائيلي يشكل حكومة طوارئ لإدارة «الحرب» برئاسة نتنياهو وغانتس
الاحتلال الإسرائيلي يشكل حكومة طوارئ لإدارة «الحرب» برئاسة ......
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
المزيد