  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يأمر بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية «طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 07:00 مساء
بايدن يأمر بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية «طوفان الأقصى»
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
alwasat radio

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيل إثر عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية ضد الاحتلال، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن «الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم غير المسبوق لحماس»، وكان مسؤول أميركي رفيع قد أشار السبت إلى محادثات جارية بشأن تقديم مساعدة عسكرية أميركية، وفق «فرانس برس».

حماس تنفذ «طوفان الأقصى»
ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية أمس السبت عملية مباغتة حملت اسم «طوفان الأقصى» استهدفت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى من أمس السبت. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

مقتل أكثر من 600 إسرائيلي
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أكثر من 600 إسرائيلي منذ بدء حركة حماس عمليتها المباغتة السبت، وأسر أكثر من 100 شخص.

-  بلينكن: الولايات المتحدة ستدلي «على الأرجح» بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل
-  600 قتيل إسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»
-  وزارة الصحة الفلسطينية: 313 شهيدا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

وعمَّم المكتب هذه الأرقام على صفحته على منصة فيسبوك، وأكدها مسؤول في المكتب طلب عدم كشف هويته، وأكد المسؤول أن أعداد الوفيات «ليست نهائية» مع تسجيل إصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في «حالة حرجة».

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد استشهاد 370 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في القطاع، فيما سجلت 2200 إصابة بجروح مختلفة.

وأفادت الوزارة التابعة لحماس التي تسيطر على القطاع عن «استشهاد 370 مواطنًا وإصابة 2200 مواطن آخرين بجروح مختلفة» منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع ردًا على الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية السبت، بحسب «فرانس برس».

وشيَّع فلسطينيون في غزة، اليوم، جثامين الشهداء الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع منذ أمس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أعلنت في بيان سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أمس، إلى 313 «شهيدا»، و1990 مصابًا بجروح متفاوتة.

حزب الله يطلق قذائف مدفعية وصواريخ موجهة
وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني الأحد أنه أطلق «أعدادًا كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة» على مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها. جاء ذلك فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ قصفًا مدفعيًا على جنوب لبنان، ردًا على إطلاق نار من المنطقة. وقال جيش الاحتلال في البيان إن «المدفعية الإسرائيلية تقصف المنطقة في لبنان التي جاء منها إطلاق نار»، من دون توضيح طبيعة الهجوم.

وفي السياق، أفاد حزب الله اللبناني في بيان بأن «المقاومة الإسلامية (حزب الله)... قامت بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة هي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة». وأضاف أن ذلك جاء «تضامنًا» مع العملية الواسعة النطاق التي شنتها حركة حماس الفلسطينية السبت على أراضي الاحتلال الإسرائيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 370 شهيدا
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 370 ...
بلينكن: الولايات المتحدة ستدلي «على الأرجح» بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل
بلينكن: الولايات المتحدة ستدلي «على الأرجح» بتفاصيل عن مساعدة ...
إردوغان يحض الاحتلال الإسرائيلي و«حماس» على «دعم السلام»
إردوغان يحض الاحتلال الإسرائيلي و«حماس» على «دعم السلام»
هونغ كونغ ترفع مستوى التأهب لمواجهة الإعصار «كوينو»
هونغ كونغ ترفع مستوى التأهب لمواجهة الإعصار «كوينو»
بايدن يأمر بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية «طوفان الأقصى»
بايدن يأمر بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية «طوفان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال ......
المزيد
بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيها من أراضي الاحتلال الإسرائيلي
بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيها من أراضي الاحتلال ......
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ويرسل معدات عسكرية لإسرائيل
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ......
بايدن يبلغ نتانياهو بإرسال مساعدة عسكرية أميركية إضافية إلى إسرائيل
بايدن يبلغ نتانياهو بإرسال مساعدة عسكرية أميركية إضافية إلى ......
بايدن يأمر بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية «طوفان الأقصى»
بايدن يأمر بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية ......
هونغ كونغ ترفع مستوى التأهب لمواجهة الإعصار «كوينو»
هونغ كونغ ترفع مستوى التأهب لمواجهة الإعصار «كوينو»...
المزيد