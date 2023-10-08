بلينكن: الولايات المتحدة ستدلي «على الأرجح» بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستدلي «على الأرجح» اعتبارًا من الأحد بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة للاحتلال الإسرائيلي التي تواجه منذ السبت عملية عسكرية واسعة النطاق لحركة حماس الفلسطينية.

وصرح بلينكن صباح الأحد لشبكة «سي إن إن» «ننظر في الطلبيات المحددة الجديدة للإسرائيليين. أعتقد أنكم ستعلمون اليوم على الأرجح بالمزيد عن هذا الموضوع»، بحسب «فرانس برس».

ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية أمس السبت عملية مباغتة حملت اسم «طوفان الأقصى» استهدفت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود.

مقتل أكثر من 600 إسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أكثر من 600 إسرائيلي منذ بدء حركة حماس عمليتها المباغتة السبت، وأسر أكثر من 100 شخص.

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وعمَّم المكتب هذه الأرقام على صفحته على منصة فيسبوك، وأكدها مسؤول في المكتب طلب عدم كشف هويته، وأكد المسؤول أن أعداد الوفيات «ليست نهائية» مع تسجيل إصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في «حالة حرجة».

حزب الله يطلق قذائف مدفعية وصواريخ موجهة

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني الأحد أنه أطلق «أعدادًا كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة» على مواقع إسرائيلية في منطقة حدودية متنازع عليها. جاء ذلك فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ قصفًا مدفعيًا على جنوب لبنان، ردًا على إطلاق نار من المنطقة. وقال جيش الاحتلال في البيان إن «المدفعية الإسرائيلية تقصف المنطقة في لبنان التي جاء منها إطلاق نار»، من دون توضيح طبيعة الهجوم.

وفي السياق، أفاد حزب الله اللبناني في بيان بأن «المقاومة الإسلامية (حزب الله)... قامت بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة هي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة». وأضاف أن ذلك جاء «تضامنًا» مع العملية الواسعة النطاق التي شنتها حركة حماس الفلسطينية السبت على أراضي الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال الجيش اللبناني في بيان الأحد «قصفت وحدات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي بالمدفعية والدبابات خراج بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة».